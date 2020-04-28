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Платежи за тепло и электроэнергию падают по нарастающей

По всем категориям потребителей. Более дисциплинировано пока себя ведет население, которое вносит платежи сразу на счет ресурсоснабжающих организаций.
  • 28/04/2020, 17:38
Автор: Юлия Данилова
тасс
Правительству области предлагают совместно с ГЖИ собрать представителей ТСЖ, ЖСК, УК, провести совещание и предупредить их об ответственности за использование платежей, внесенных населением, не по целевому назначению.

— С марта мы отмечаем спад поступлений платежей за предоставленные услуги. По юрлицам собираемость за первый квартал составила 77% от начислений, что на 8-10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. По населению, которое платит через ТСЖ, УК и других участников рынка, сбор составляет 76% от начисленного. Суммарно недосбор за поставленную теплоэнергию в 1 квартале 2020 года у нас составил 377 млн рублей, из них 243 млн — за март, — констатировал на пресс-конференции в ТАСС директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Андрей Колмаков. — Совокупная дебиторская задолженность потребителей у нас сейчас составляет 2 млрд рублей — на 200 млн рублей больше, чем на 23 апреля 2019 года.

При этом он подчеркнул, что напрямую в СГК население пока платит стабильно — 99% от начисленных сумм.

Похожая ситуация с ростом неплатежей наблюдается в АО «Новосибирскэнергосбыт». Заместитель генерального директора по реализации энергии компании Татьяна Семенцова сообщает, что за 1 квартал 2020 года собрано 93% от начисленных потребителям сумм. С конца марта на 26 апреля платежная дисциплина составила 64% от начислений предыдущего месяца. В апреле уровень платежей снизился на 8%. В компании уверены, что дальше ситуация будет только ухудшаться — по маю ожидается просадка в 15%.

— Основные группы потребителей, в отношении которых мы наблюдаем спад платежной дисциплины, это население, УК, ТСЖ и предприятия системы ЖКХ, расположенные на территории области, — пояснила Семенцова. — В части юрлиц основная просадка платежной дисциплины идет по торговым и бизнес-центрам.

Коммунальные платежи: мягче, но только на время

По ее словам, ситуацию очень сильно усугубило постановление правительства РФ №424, так как большая часть потребителей поняла его как разрешение не платить за потребленные ресурсы.

В районах области за тепло потребители пока платят на прежнем уровне, и основная задолженность накапливается именно по Новосибирску. По электроэнергии ситуация более сложная — по словам Татьяны Семенцовой, есть муниципальные образования, где уровень оплаты составляет не более 50%.

Участники пресс-конференции отметили, что к ним поступают обращения от потребителей-юрлиц, попавших в сложную финансовую ситуацию, с просьбой отсрочить или перенести платежи. В СГК, к примеру, только за прошлую неделю поступили 15 таких обращений, а всего 65.

— Это потребители из категории малого и среднего бизнеса. Каждое обращение мы рассматриваем в индивидуальном порядке, так как не можем предоставить льготные условия всем желающим. Анализ обращений показывает, что у некоторых предпринимателей есть задолженность не только за этот, но и за прошлый год, которую некорректно связывать с нынешним кризисом и режимом самоизоляции. Абсолютно точно вопросы рассрочки не будут обсуждаться с компаниями, систематически накапливающими задолженность. У нас есть топ-10 таких должников, — подчеркнул Колмаков. — Есть просадка по платежам за потребленную теплоэнергию и в бюджетных организациях. Хотелось бы, чтобы органы власти обратили на это внимание.

Татьяна Семенцова напоминает, что «Новосибирскэнергосбыт», несмотря на падение сборов, продолжает покупать электроэнергию на оптовом рынке и обязан выполнять свои обязательства, рассчитываясь за услуги передачи.

За неплатежи по ЖКХ в 2020 году пени и штрафы придут в январе 2021-го

— Все работы по подготовке к новому отопительному сезону, которые должны выполнить ресурсоснабжающие организации, находятся под пристальным контролем мэрии Новосибирска и Роспотребнадзора. В нашем департаменте нет информации о том, что они планируют сокращение инвестиционных и ремонтных программ. Что касается платежной дисциплины, то мы понимаем важность ее поддержания, не устраняемся от возникающих вопросов, — говорит заместитель председателя комитета по энергетике департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Михаил Квашнев.

Председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин считает, что сегодня необходимо вычленить группу жителей города, которым необходима адресная поддержка по оплате услуг ЖКХ, в том числе с привлечением областного финансирования для выплаты субсидий. Для этого нужно расширить категорию получателей субсидий в уже отработанном в городе механизме поддержки социально-незащищенных граждан. Независимый эксперт рынка энергетики Сергей Бухаров добавляет, что в регионе также есть соответствующий закон — 380-ОЗ, в рамках которого нужно отработать технологию выплаты субсидий, чтобы процесс от подачи заявки потребителя до ее исполнения казначейством проходил автоматически. По его оценкам, эту работу можно провести до июня 2020 года. Эксперт также предложил правительству области, совместно с ГЖИ, собрать представителей ТСЖ, ЖСК, УК, провести совещание и предупредить их об ответственности за использование платежей, внесенных населением, не по целевому назначению.

— Если ситуация с платежами не будет улучшаться, также необходимо рассмотреть возможность предоставления беспроцентных целевых кредитов для ресурсоснабжающих организаций, чтобы они могли выполнить все необходимые работы для подготовки сетей к зиме, — продолжает Игорь Кудин.

СГК перешла к мониторингу платежей в ежедневном режиме

Ресурсоснабжающие организации признают, что если ситуация с неплатежами будет усугубляться, то это может обострить вопрос с финансами для проведения будущих ремонтных компаний.

— С 2013 года в течении 3-4 лет в городе действовала программа «200 плюс 200», в рамках которой 200 млн в ремонт сетей вкладывал акционер ОАО «Сибэко», еще по 100 млн — правительство области и мэрия Новосибирска. В этом году наша ремонтная программа составляет 880 млн рублей, из них только 460 млн заложены в тарифе. Все остальное — средства акционера. Я писал на имя Анатолия Евгеньевича обращение (Мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Ред.) с просьбой рассмотреть возможность выделить средства из бюджета на ремонтную программу. Обратной связи пока не было, — говорит Андрей Колмаков.

Михаил Квашнев сообщил, что не располагает информацией о возможности выделения средств на эти цели, но не исключил, что при ее появлении запрос СГК будет рассмотрен. Игорь Кудин подтвердил — при необходимости город будет изыскивать средства.

СГК внесла предложение о концессии на рассмотрение мэрии

Сергей Бухаров считает, что лучшим выходом из сложившейся ситуации был бы конструктивный диалог между ресурсоснабжающей организацией и муниципалитетом, который откладывался в течение нескольких лет. СГК предлагала ввести в Новосибирске и области режим альткотельной или заключить концессионное соглашение на теплосети города.

— Если аргументированно выстроить эти отношения, то компания будет видеть бизнес в этом проекте и не станет просить деньги, — уверен он.

При этом Бухаров прогнозирует, что гораздо большие проблемы в регионе могут возникнуть с малыми предприятиями энергетики.

— Я считаю, что ситуация с кризисом — это надолго. Косвенно это подтверждает и Минэкономразвития РФ, отказавшись от пересмотра стратегии экономического развития России, так как не знает, куда идти дальше. Не исключаю, что крупным ресурсоснабжающим организациям удастся нормально подготовиться к сезону 2020-2021, но дальше-то следующий сезон, и к нему финансовая подушка закончится, — поясняет он. — У малых предприятий ликвидность будет падать быстрее и серьезнее, кризис сильно ударит по логистике поставок топлива. Сейчас крайне необходимо вводить систему мониторинга упреждающего контроля за состоянием этих организаций.

Напомним, в предыдущие годы из областного бюджета на подготовку районных и муниципальных котельных выделялось около 1 млрд рублей.

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