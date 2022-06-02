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Виталий Витухин: Мы не хотим кидать на пальцах и определять, кто останется, а кто нет

  • 02/06/2022, 13:57
Автор:
новости Новосибирска
Предпринимателям предложили самим договориться о том, кто вернется на отремонтированные улицы города. Количество киосков на этих участках мэрия планирует серьезно сократить.

Предприниматели, чьи киоски расположены на внешнем кольце площади Калинина, должны убрать свои нестационарные торговые объекты до 3 июня. Массовые уведомления о демонтаже получают новосибирские киоскеры. Об этом представители малого бизнеса сообщали в региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» на минувшей и этой неделе. Сегодня тема обсуждалась на встрече с представителями мэрии. В частности, один из предпринимателей рассказал, что получил уведомление о демонтаже сразу 32 объектов, расположенных на гостевых маршрутах в Октябрьском районе. Напомним, ранее мэрия сообщала, что до конца года в Новосибирске введен мораторий на демонтаж НТО, которые установлены на законных основаниях. На минувшей неделе тема сноса киосков обсуждалась на заседании совета по поддержке малого и среднего предпринимательства.

новости Новосибирска

Небо над площадью Калинина очистят от проводов

Судя по вопросам, которые звучали на встрече, бизнес больше всего интересует целесообразность демонтажа НТО, если вопрос с наличием средств на замену киосков, а также благоустройства территории, где они расположены, не решен. В частности, это касается площади Калинина. Представители мэрии отметили, что проектно-сметная документация на благоустройство всей площади уже готова, но средства пока выделены только на работы по внутреннему кольцу. Ситуация с финансированием благоустройства внешнего пока непонятна. Даже если средства будут выделены в ближайшее время после отыгрывания всех конкурсных процедур, муниципалитет просто не успеет выполнить весь объем работ на кольце в сезон 2022 года.

— Мы предлагаем дать возможность предпринимателям продолжить работу до того, как будет понятная ситуация с финансированием, чтобы бизнес не терял доходы, а бюджет продолжал получать отчисления по налогам и аренде, — говорит исполнительный директор НОО «ОПОРА РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. — Как только появится финансирование — бизнес съедет. Демонтировать киоск можно в течение суток. Также предлагаем проводить демонтаж сегментами — только в той части, где работы по благоустройству обеспечены финансами, а не по всей площади сразу.

Она напомнила, что для малого бизнеса Новосибирска мораторий на демонтаж НТО является одной из немногих мер поддержки на муниципальном уровне. Кроме того, Кошелева предупредила, что если экономическая ситуация будет ухудшаться, то реготделение станет настаивать на продлении моратория.

— Нам бы хотелось к 3 ноября нормально подойти к открытию стелы на площади Калинина, чтобы там было пусто и красиво. Если мы сможем договориться, что предприниматели убирают свои киоски в середине октября, а потом получают компенсационные места, или мы через 2-3 месяца видим, что вопрос с финансированием не решается, и они возвращаются на старые места, то у меня больших возражений нет, чтобы они до этого времени там работали. Подготовьте предложения от реготделения, и мы их рассмотрим, — говорит начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин. — Если нет, то я сторонник, чтобы все спорные вопросы решались в суде. Но не факт, что суд будет на стороне предпринимателя, получившего уведомление на демонтаж. Хотя нас могут и обязать соблюсти мораторий.

новости Новосибирска

Какие киоски продолжат сносить, а какие оставят?

Но в такой ситуации на первый план для предпринимателей вышел другой вопрос — сколько НТО появится на благоустроенных площадках города после завершения работ.

— Смогут ли много лет работавшие в данных локациях предприниматели вернуться обратно после завершения благоустройства? На каких условиях? Они готовы продолжать свою деятельность, соблюдать все требования по внешнему облику НТО. У них будет такая возможность? — поинтересовалась Наталия Кошелева. — Не хотелось бы, чтобы на их место пришел кто-то другой, а им были предоставлены компенсационные места в спальных районах. Согласитесь, это неравноценная замена.

На площади Калинина, по данным департамента культуры мэрии, пока планируется разместить только одну точку общепита (Красный проспект, 157/1) и общественные туалеты. Остановочные павильоны запланированы без торговых точек. Но Виталий Витухин не исключил, что после обсуждения с бизнесом может появиться нестационарный торговый объект на пересечении площади и улицы Перевозчикова.

— Мы не хотим кидать на пальцах и определять, кто останется, а кто нет. Мы можем встретиться с каждым владельцем НТО, расположенным на площади Калинина, но вы же потом сами нас будете за это критиковать. Мы не хотим никого дискриминировать. Предлагаем в рамках «ОПОРЫ РОССИИ» обсудить эту тему со всеми заинтересованными предпринимателями и выйти к нам с консолидированным решением, — заявил Виталий Витухин. — Не возлагайте на нас ответственность, чтобы потом не говорить, что мы выбрали не того. Что касается количества НТО, то тут можно спорить — ждем ваши аргументы.

Впрочем, чиновник отметил, что вне конкуренции будут киоски прессы, так как их губернатор поручил оставлять в максимально возможном количестве локаций.

Более жесткой позиции мэрия придерживается в отношении проспекта Карла Маркса. Глава департамента инвестиций заявил, что в этой локации будут убраны все нестационарные торговые объекты. Работы начнутся уже в ближайшее время. Деньги на эти цели из бюджета уже выделены, и мораторий на снос для НТО, расположенных на проспекте, не действует. Попытки предпринимателей объяснить, что если бы НТО были не нужны горожанам, то давно закрылись бы сами, а если работают, то на их услуги есть спрос, чиновник пресек.

— На наш взгляд, этот формат себя изжил. В этой части города мы наблюдаем перенасыщение торговых объектов, точек общественного питания, которые есть в каждом доме. Мы устали отвечать на вопросы граждан, когда уберем киоски, — заявил Витухин. — Здесь никакие варианты по поводу возвращения после благоустройства обсуждаться не будут. Город не может оставаться в формате, который возник в 90-е. Он должен двигаться в светлое будущее.

Наталия Кошелева, подводя итоги встречи, сообщила, что реготделение сформулирует предложения не только по площади Калинина, но и по проспекту Карла Маркса. Она также попросила мэрию отозвать уведомления о демонтаже по НТО, которые имеют право рассчитывать на мораторий. Виталий Витухин отметил, что департамент направит в профильное подразделение мэрии запрос о приостановке, но только до урегулирования юридических вопросов.

 

Ранее редакция сообщала, что при демонтаже торговых объектов их разрешили разбирать

Иллюстрация из презентации

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : мораторий город власть бизнес


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