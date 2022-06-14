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Сибирский Сбербанк подписал соглашение о правовом просвещении молодёжи

  • 14/06/2022, 10:40
Документ подписан Сибирским банком Сбербанка, НГУЭУ, Министерством юстиции Новосибирской области и Благотворительным фондом «Солнечный город».

новости бизнесаЮристы Сибирского банка совместно с участниками соглашения инициировали разработку программы по повышению правовой грамотности для воспитанников Центров помощи детям. В рамках программы создается курс из десяти занятий, которые уже сегодня проводятся в Новосибирске, Кемерове, Барнауле и Омске, а далее будут тиражированы во всех крупных городах в регионах присутствия Сибирского банка.

Уроки по правовой грамотности проходят как для детей, оставшихся без попечения родителей, так и для детей из обычных школ и колледжей. Детям рассказывают о сложных юридических конструкциях простым языком, в игровой форме. Настольные игры, квесты, квизы, аукционы – вот неполный перечень форм проведения занятий. Уроки содержат элементы обучения цифровым навыкам – например, дети учатся искать сайты госорганов, образцы заявлений, жалоб, претензий, которые могут пригодиться в будущем для защиты своих прав.

В конце прошлого года волонтеры из числа сотрудников Сбербанка начали цикл интерактивных занятий по правовой и финансовой грамотности для воспитанников Центров помощи детям. Всего по итогам 2021 года в социальных и волонтерских проектах Сбера поучаствовали около 1300 детей из 45 учреждений.

Татьяна Черникова, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«В Сбере действуют несколько крупных волонтерских проектов, и занятия по правовой и финансовой грамотности для воспитанников детских учреждений занимают очень важное место в жизни многих наших коллег. Мы не просто рассказываем ребятам о нормах закона, а делаем это в максимально доступной, интересной форме. Соглашение расширяет наши возможности – увеличится число учреждений, которым мы сможем помочь, а значит, больше детей получат знания, благодаря которым смогут увереннее себя чувствовать во взрослой самостоятельной жизни».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Солнечный город Сбербанк НГУЭУ Министерство юстиции НСО волонтерство


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