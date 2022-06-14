Сибирский Сбербанк подписал соглашение о правовом просвещении молодёжи

Юристы Сибирского банка совместно с участниками соглашения инициировали разработку программы по повышению правовой грамотности для воспитанников Центров помощи детям. В рамках программы создается курс из десяти занятий, которые уже сегодня проводятся в Новосибирске, Кемерове, Барнауле и Омске, а далее будут тиражированы во всех крупных городах в регионах присутствия Сибирского банка.

Уроки по правовой грамотности проходят как для детей, оставшихся без попечения родителей, так и для детей из обычных школ и колледжей. Детям рассказывают о сложных юридических конструкциях простым языком, в игровой форме. Настольные игры, квесты, квизы, аукционы – вот неполный перечень форм проведения занятий. Уроки содержат элементы обучения цифровым навыкам – например, дети учатся искать сайты госорганов, образцы заявлений, жалоб, претензий, которые могут пригодиться в будущем для защиты своих прав.

В конце прошлого года волонтеры из числа сотрудников Сбербанка начали цикл интерактивных занятий по правовой и финансовой грамотности для воспитанников Центров помощи детям. Всего по итогам 2021 года в социальных и волонтерских проектах Сбера поучаствовали около 1300 детей из 45 учреждений.

Татьяна Черникова, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк: