Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Прямым текстом
Яндекс.Метрика

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Главная производительная сила нового уклада — интеллект разработчиков

Руководитель программы «Высокотехнологичный бизнес с Китаем» НГУЭУ Татьяна Натальина проанализировала перспективы развития рынка искусственного интеллекта в России:

Руководитель программы «Высокотехнологичный бизнес с Китаем» НГУЭУ Татьяна Натальина

— В современных реалиях искусственный интеллект становится ключевой технологией, необходимой и достаточной для запуска новой промышленной революции, борьба за лидирующие позиции разворачивается не только между отдельными компаниями, но и целыми государствами. Лидерами рынка искусственного интеллекта являются США и Китай, но у России есть важное преимущество — школы программирования и физико-математические. Учитывая, что главная производительная сила нового уклада — интеллект разработчиков, Россия может занять лидирующее положение, выступая в роли «мировых конструкторов», способных решать сложнейшие задачи и удерживать высокое место на рынке искусственного интеллекта.

Однако процесс осложняется рядом внешних факторов: экономическими санкциями, международной напряженностью, которые привели к мировому дефициту полупроводников, из-за чего, в свою очередь, возросли цены на импортное оборудование, необходимое для рынка ИИ. Сюда же можно отнести нарушение цепочек поставок, которые приводят к дефициту комплектующих и росту себестоимости технологий ИИ. Таким образом, необходимость ясного понимания механизмов и рычагов управления развитием рынка ИИ приобретает особую важность.

Проведённое мной исследование позволяет выделить ряд основных аспектов, оказывающих значительное воздействие на российскую индустрию искусственного интеллекта.

Основные тенденции развития рынка ИИ в России

Согласно данным российских статистических сборников, динамика рынка искусственного интеллекта демонстрирует активный рост начиная с конца первого десятилетия XXI века. После сравнительно медленного старта в первые годы нового тысячелетия в 2008 году наблюдалось ускорение темпов прироста рынка, а в 2016 году зафиксировано очередное существенное увеличение показателей (более чем на 140%).

Последующие годы характеризовались снижением темпов роста, особенно в период пандемии COVID-19. Однако с началом 2021 года вновь обозначилась позитивная динамика, и к концу 2024 года общая емкость рынка достигла отметки в 1,15 трлн рублей, показывая ежегодный прирост порядка 28%. Следует отметить, что при общем росте рынка его доля в валовом внутреннем продукте страны остается низкой — чуть меньше 1%.

Анализируя структуру рынка, следует подчеркнуть доминирующее положение ряда крупных игроков: Яндекс, VK, Сбербанк, Mail.Ru Group и др. Они контролируют 80% доходов рынка, формируя своего рода олигополию. Порядка 70% всех ИИ компаний сконцентрировано в Москве и Московской области, что подчёркивает неравномерность пространственного распределения компаний, работающих в секторе ИИ.

Ключевые факторы роста рынка ИИ

Исследование выявило три главные группы факторов, влияющих на развитие рынка искусственного интеллекта в России:

  • Внешние макроэкономические и политические условия. Среди них выделяются негативные факторы в их числе дефицит полупроводников, кризис цепочек поставок, рост цен на оборудование, нехватка middle-специалистов, что создаёт дополнительную нагрузку на отрасль.
  • Внутренняя инвестиционная среда. Важнейшую роль играет поддержка со стороны государства, выражающаяся в реализации федеральных и региональных программ, направленных на поддержку ИИ-технологий («Цифровая экономика», федеральный проект «Искусственный интеллект»). Согласно результатам исследования установлена высокая статистически значимая зависимость рынка ИИ от государственного финансирования. Иными словами, государственное финансирование является важнейшим драйвером роста рынка искусственного интеллекта. Однако государственные закупки не оказывают статистически значимого влияния. На динамику рынка ИИ должна оказывать влияние активность венчурных инвесторов, т.к. инновации и разработки внедряются на венчурном рынке. Но объем венчурного рынка России очень скромен и составляет 0,3% от мирового рынка. Выявлена умеренная статистически  значимая зависимость рынка ИИ от активности венчурного рынка.
  • Научно-технический потенциал. Качество научной базы, представленное числом опубликованных статей и выданных патентов, отражает определённый тренд. Российские ученые публикуют все большее количество работ, посвященных технологиям ИИ, однако их доля в мировом объеме исследований крайне мала (около 0,6%), что свидетельствует о необходимости увеличения масштабов научно-исследовательской деятельности.

Помимо указанных факторов, существует устойчивая взаимосвязь между динамикой рынка и уровнем подготовленности профессиональных кадров. Наблюдаемая положительная корреляция (r = 0,982) подтверждает прямую зависимость расширения рынка от наличия квалифицированного персонала, соответствующего современным требованиям профессии.

Практические рекомендации

Исходя из сделанных выводов, представляется целесообразным сформулировать следующие практические рекомендации для повышения эффективности развития рынка ИИ в России:

  • Запустить программы импортозамещения ИИ-оборудования и программного обеспечения, включая чипы, серверы, фреймворки.
  • Создать пилотные региональные ИИ-кластеры, помимо Москвы и Санкт-Петербурга
  • Стимулировать венчурные инвестиции через налоговые льготы, внедрять ИИ в приоритетные отрасли такие, как здравоохранение, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и развивать кадровый потенциал через развитие системы образования в сфере ИИ.
  • Способствовать формированию конкурентной среды внутри сектора путем устранения барьеров входа для малого и среднего бизнеса, разрабатывающего собственные продукты и услуги на основе ИИ.
  • Расширять международное сотрудничество в области исследований и разработок, формировать экосистемы ИИ привлекая иностранные компании и ученых к совместному решению актуальных вопросов технологического развития.

Подводя итог, можно утверждать, что, несмотря на существующие препятствия, дальнейшее развитие рынка искусственного интеллекта в России вполне реально. Главное условие успеха — эффективная координация усилий государства, бизнеса и научного сообщества, направленная на достижение стратегических целей национальной экономики.

Татьяна Натальина, кандидат экономических наук, руководитель инновационной образовательной программы бакалавриата НГУЭУ «Высокотехнологичный бизнес с Китаем», студенты которой проходят международные стажировки. Организатор кейс-чемпионатов, автор более 70 научных и методических работ, практик, руководивший сетью магазинов, соавтор курса на платформе РСВ.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям. Катализатором выступают искусственный интеллект и общий кризис. 

Фото предоставлено пресс-службой НГУЭУ, автор фото Фарзин Хочибоев.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы

Рубрики : Бизнес Прямым текстом

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : НГУЭУ искусственный интеллект

588
0
0
Предыдущая статья
Студентка из Новосибирска примет участие в международном юридическом конкурсе
Следующая статья
Список сёл с карантином по бешенству пополнился в Новосибирской области

Налоговая решила ликвидировать «Кузину» из-за неправильного адреса

Автор: Оксана Мочалова

Регистрирующий орган принял решение об исключении ООО «Кузина» из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Соответствующая запись была внесена в реестр 11 марта 2026 года.

Основанием для действий налоговой службы стало решение №2320 от 10.03.2026, вызванное наличием в реестре недостоверных сведений о юридическом адресе компании. Это административная процедура, которая фактически означает прекращение деятельности юридического лица без прохождения полноценной процедуры банкротства.

Читать полностью

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Автор: Юлия Данилова

Президент Международной ассоциации профессионалов продаж IASP Дмитрий Норка на бизнес-встрече в клубе «Харизма» рассказал о том, почему на пороге перехода мировой экономики к шестому укладу особый смысл приобретает доверие между сотрудниками и руководителями, между партнерами, а также доверие клиентов к компании.

— В начале XX века российский экономист Николай Кондратьев открыл длинные экономические волны, которые были названы «циклы Кондратьева». Они имеют продолжительность в 40-60 лет и охватывают все процессы в бизнесе и в экономике. Каждый цикл имеет этап подъема и спада, связан с определенными продуктами и технологиями.

Читать полностью

Список сёл с карантином по бешенству пополнился в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области продолжает распространяться вирус бешенства. Губернатор региона Андрей Травников подписал постановления о введении карантинных ограничений еще в четырех населенных пунктах. Под запрет попали село Кундран в Убинском округе, село Утянка в Доволенском округе, село Янченково в Тогучинском районе и деревня Тармакуль в Чановском округе.

Ограничения будут действовать как минимум до 10 мая. На это время в селах запрещено перемещать животных, торговать любой сельхозпродукцией, произведенной в этих селах, а также проводить выставки и ярмарки. Ветеринары поясняют, что такие жесткие меры необходимы, чтобы не дать инфекции распространиться на соседние территории и не допустить заражения людей. Вирус бешенства смертельно опасен, и главный способ борьбы с ним — локализация очагов и вакцинация.

Читать полностью

В поисках слов-нелегалов: в Новосибирске филолог и юрист объяснили, как проверять иностранные слова

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске юристы регистрируют рост запросов, связанных с русификацией. С 1 марта в России вступили в силу ограничения в использовании иностранных слов в публичной информации, предназначенной для потребителей. Компании и организации проводят проверки своих сайтов, соцсетей, вывесок, афиш и уже понимают, что проблема оказалась серьезней, чем казалось ранее: вне закона оказалось очень много слов, которые давно в употреблении и кажутся «своими».

Редакция Infopro54 провела экспресс-опрос среди руководителей компаний и НКО и выяснила, что основные стратегии в поисках слов-нелегалов это: найти в команде самого грамотного и попросить его вместе с юристом все вычитать, а также найти и протестировать сервисы, которые быстро проверяют слово по нормативным словарям русского языка. Такие сервисы уже предлагают различные агентства и компании, которые разрабатывают сайты, занимаются продвижением. Они быстро работают, но, как правило, проверяют слово по одному словарю, а их разработчики предупреждают, что результат проверки является справочной информацией и не заменяет официальной юридической консультации. Юристы в свою очередь советуют проводить проверку на официальных ресурсах.

Читать полностью

Нарушители заплатят: фонд общественного транспорта в Новосибирске будут наполнять за счет штрафов

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область предложила создать в регионах России отдельные фонды развития общественного транспорта. О этом министр транспорта области Анатолий Костылевский сообщил на совместном выездном заседании общественного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации и профильных общественных советов субъектов Сибирского Федерального округа, которое прошло в Новосибирске. Чиновник подчеркнул, что большинство регионов не имеют финансовой возможности обеспечивать обновление автопарка на уровне, превышающем темпы его старения

— Наполнение фонда будет обеспечено за счёт возврата в региональные бюджеты 100% доходов от штрафов за нарушение ПДД, корректировки размеров административных штрафов, а также расширения полномочий регионов в сфере контроля легкового такси. Фонд позволит сформировать у субъектов РФ стабильный источник финансирования, — отметил Костылевский.

Читать полностью

«Работать в белую нереально»: рынок патронажных услуг Новосибирска сокращается

Автор: Юлия Данилова

Один из старейших игроков рынка патронажных услуг Новосибирской области ООО «Агентство «Патронаж» сворачивает деятельность. Об этом редакции Infopro54 рассказала основатель и директор компании Ольга Деменева. По ее словам, одна из ключевых причин закрытия — резкое повышение налогов, а также падение платежеспособности населения.

— Работать в этой вилке стало невозможно. Количество заказов в прошлом году резко упало. Если раньше больного человека люди предпочитали не оставлять одного и нанимали сиделку, то сейчас делят заботу между родственниками. Звонки практически прекратились. При этом необходимо было поднимать зарплату сиделкам, выросли затраты на расходные материалы, — пояснила собеседница редакции.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Налоговая решила ликвидировать «Кузину» из-за неправильного адреса

Актуальный разговор Бизнес

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Общество

В Госдуме вспомнили о таксофонах на фоне проблем со связью

Список сёл с карантином по бешенству пополнился в Новосибирской области

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Общество

Студентка из Новосибирска примет участие в международном юридическом конкурсе

Власть

Спортивный праздник в Бердске: школьники соревнуются за честь региона в ГТО

Общество

Синоптики сообщили, когда в Новосибирской области наступит весна

Бизнес Общество

В поисках слов-нелегалов: в Новосибирске филолог и юрист объяснили, как проверять иностранные слова

Власть Право&Порядок

УФАС доказала факт картельного сговора в деле новосибирского центра «Авангард»

Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете фильмов, дискредитирующих Россию

Бизнес Власть

Нарушители заплатят: фонд общественного транспорта в Новосибирске будут наполнять за счет штрафов

Бизнес Власть Общество

«Работать в белую нереально»: рынок патронажных услуг Новосибирска сокращается

Общество

Скульпторы из Новосибирска создают персонажей культовых фильмов

Бизнес Недвижимость Общество

Квадратный метр в Новосибирске подорожал в 25,5 раз за 25 лет

Недвижимость

Проект детского сада в микрорайоне под Новосибирском прошел госэкспертизу

Медицина Общество Технологии

«Мы пока не доверяем нейросети и все перепроверяем»: в Новосибирске нейрохирург рассказал, как на самом деле врачи относятся к ИИ

Общество Отставки и назначения

Епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей назначен главой Новосибирской митрополии

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности