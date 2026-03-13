Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Руководитель программы «Высокотехнологичный бизнес с Китаем» НГУЭУ Татьяна Натальина проанализировала перспективы развития рынка искусственного интеллекта в России:

— В современных реалиях искусственный интеллект становится ключевой технологией, необходимой и достаточной для запуска новой промышленной революции, борьба за лидирующие позиции разворачивается не только между отдельными компаниями, но и целыми государствами. Лидерами рынка искусственного интеллекта являются США и Китай, но у России есть важное преимущество — школы программирования и физико-математические. Учитывая, что главная производительная сила нового уклада — интеллект разработчиков, Россия может занять лидирующее положение, выступая в роли «мировых конструкторов», способных решать сложнейшие задачи и удерживать высокое место на рынке искусственного интеллекта.

Однако процесс осложняется рядом внешних факторов: экономическими санкциями, международной напряженностью, которые привели к мировому дефициту полупроводников, из-за чего, в свою очередь, возросли цены на импортное оборудование, необходимое для рынка ИИ. Сюда же можно отнести нарушение цепочек поставок, которые приводят к дефициту комплектующих и росту себестоимости технологий ИИ. Таким образом, необходимость ясного понимания механизмов и рычагов управления развитием рынка ИИ приобретает особую важность.

Проведённое мной исследование позволяет выделить ряд основных аспектов, оказывающих значительное воздействие на российскую индустрию искусственного интеллекта.

Основные тенденции развития рынка ИИ в России

Согласно данным российских статистических сборников, динамика рынка искусственного интеллекта демонстрирует активный рост начиная с конца первого десятилетия XXI века. После сравнительно медленного старта в первые годы нового тысячелетия в 2008 году наблюдалось ускорение темпов прироста рынка, а в 2016 году зафиксировано очередное существенное увеличение показателей (более чем на 140%).

Последующие годы характеризовались снижением темпов роста, особенно в период пандемии COVID-19. Однако с началом 2021 года вновь обозначилась позитивная динамика, и к концу 2024 года общая емкость рынка достигла отметки в 1,15 трлн рублей, показывая ежегодный прирост порядка 28%. Следует отметить, что при общем росте рынка его доля в валовом внутреннем продукте страны остается низкой — чуть меньше 1%.

Анализируя структуру рынка, следует подчеркнуть доминирующее положение ряда крупных игроков: Яндекс, VK, Сбербанк, Mail.Ru Group и др. Они контролируют 80% доходов рынка, формируя своего рода олигополию. Порядка 70% всех ИИ компаний сконцентрировано в Москве и Московской области, что подчёркивает неравномерность пространственного распределения компаний, работающих в секторе ИИ.

Ключевые факторы роста рынка ИИ

Исследование выявило три главные группы факторов, влияющих на развитие рынка искусственного интеллекта в России:

Внешние макроэкономические и политические условия . Среди них выделяются негативные факторы в их числе дефицит полупроводников, кризис цепочек поставок, рост цен на оборудование, нехватка middle-специалистов, что создаёт дополнительную нагрузку на отрасль.

. Среди них выделяются негативные факторы в их числе дефицит полупроводников, кризис цепочек поставок, рост цен на оборудование, нехватка middle-специалистов, что создаёт дополнительную нагрузку на отрасль. Внутренняя инвестиционная среда. Важнейшую роль играет поддержка со стороны государства, выражающаяся в реализации федеральных и региональных программ, направленных на поддержку ИИ-технологий («Цифровая экономика», федеральный проект «Искусственный интеллект»). Согласно результатам исследования установлена высокая статистически значимая зависимость рынка ИИ от государственного финансирования. Иными словами, государственное финансирование является важнейшим драйвером роста рынка искусственного интеллекта. Однако государственные закупки не оказывают статистически значимого влияния. На динамику рынка ИИ должна оказывать влияние активность венчурных инвесторов, т.к. инновации и разработки внедряются на венчурном рынке. Но объем венчурного рынка России очень скромен и составляет 0,3% от мирового рынка. Выявлена умеренная статистически значимая зависимость рынка ИИ от активности венчурного рынка.

Важнейшую роль играет поддержка со стороны государства, выражающаяся в реализации федеральных и региональных программ, направленных на поддержку ИИ-технологий («Цифровая экономика», федеральный проект «Искусственный интеллект»). Согласно результатам исследования установлена высокая статистически значимая зависимость рынка ИИ от государственного финансирования. Иными словами, государственное финансирование является важнейшим драйвером роста рынка искусственного интеллекта. Однако государственные закупки не оказывают статистически значимого влияния. На динамику рынка ИИ должна оказывать влияние активность венчурных инвесторов, т.к. инновации и разработки внедряются на венчурном рынке. Но объем венчурного рынка России очень скромен и составляет 0,3% от мирового рынка. Выявлена умеренная статистически значимая зависимость рынка ИИ от активности венчурного рынка. Научно-технический потенциал. Качество научной базы, представленное числом опубликованных статей и выданных патентов, отражает определённый тренд. Российские ученые публикуют все большее количество работ, посвященных технологиям ИИ, однако их доля в мировом объеме исследований крайне мала (около 0,6%), что свидетельствует о необходимости увеличения масштабов научно-исследовательской деятельности.

Помимо указанных факторов, существует устойчивая взаимосвязь между динамикой рынка и уровнем подготовленности профессиональных кадров. Наблюдаемая положительная корреляция (r = 0,982) подтверждает прямую зависимость расширения рынка от наличия квалифицированного персонала, соответствующего современным требованиям профессии.

Практические рекомендации

Исходя из сделанных выводов, представляется целесообразным сформулировать следующие практические рекомендации для повышения эффективности развития рынка ИИ в России:

Запустить программы импортозамещения ИИ-оборудования и программного обеспечения, включая чипы, серверы, фреймворки.

Создать пилотные региональные ИИ-кластеры, помимо Москвы и Санкт-Петербурга

Стимулировать венчурные инвестиции через налоговые льготы, внедрять ИИ в приоритетные отрасли такие, как здравоохранение, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и развивать кадровый потенциал через развитие системы образования в сфере ИИ.

Способствовать формированию конкурентной среды внутри сектора путем устранения барьеров входа для малого и среднего бизнеса, разрабатывающего собственные продукты и услуги на основе ИИ.

Расширять международное сотрудничество в области исследований и разработок, формировать экосистемы ИИ привлекая иностранные компании и ученых к совместному решению актуальных вопросов технологического развития.

Подводя итог, можно утверждать, что, несмотря на существующие препятствия, дальнейшее развитие рынка искусственного интеллекта в России вполне реально. Главное условие успеха — эффективная координация усилий государства, бизнеса и научного сообщества, направленная на достижение стратегических целей национальной экономики.

Татьяна Натальина, кандидат экономических наук, руководитель инновационной образовательной программы бакалавриата НГУЭУ «Высокотехнологичный бизнес с Китаем», студенты которой проходят международные стажировки. Организатор кейс-чемпионатов, автор более 70 научных и методических работ, практик, руководивший сетью магазинов, соавтор курса на платформе РСВ.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям. Катализатором выступают искусственный интеллект и общий кризис.