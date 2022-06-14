Неделя началась с нескольких отставок

В региональном правительстве последний день работает в своей должности начальник управления военно-мобилизационной работы Геннадий Нехаев. Об этом губернатор области Андрей Травников объявил, предваряя оперативное совещание в региональном правительстве. Поводом отставки чиновника стал выход на пенсию.

Кроме того, в начале недели в новосибирских СМИ появилась информация об отставке главы администрации Бердска Евгения Шестернина. По пока неофициальной информации, в перспективе Шестернин может трудоустроиться в одно из министерств правительства области. На сегодняшний день без официального руководителя Минприроды. Предыдущий министр Андрей Даниленко уволился в декабре 2021 года по состоянию здоровья. До сих пор вакантно место руководителя в региональном Минстрое. Экс-руководитель Иван Шмидт также ушел в конце прошлого года. Весной 2022 освободилось место главы областного Минкульта.

По информации редакции, пока исполняющим обязанности главы города может быть назначен заместитель главы администрации Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. Главу выберут на сессии горсовета Бердска.

Евгений Шестернин был избран мэром Бердска в 2015 году, в декабре 2020 года переизбирался на второй срок. До перехода в Бердск он работал главой администрации Заельцовского района Новосибирска и заместителем главы администрации Центрального округа.

Напомним, в 2021 году в Бердске сформировался новый конфликт по поводу формирования на границе города новой свалки.

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