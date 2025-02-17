Спецавтохозяйство не может найти подрядчиков на вывоз мусора в Новосибирске

АО «Спецавтохозяйство» выставило на торги 7 лотов на вывоз мусора. Судя по данным, заявленным в конкурсной документации, большинство лотов подорожали. По некоторыми при этом увеличился объем отходов, которые должен будет вывозить победитель. По некоторым — уменьшился. Часть лотов регоператор переформатировал.

Как выяснил Infopro54, самый крупный лот — на 220 млн рублей, 73 тысяч тонн отходов (на первых торгах 195 млн рублей, 52 тысячи тонн)— по-прежнему вывоз мусора из Искитима, Искитимского района и Бердска. Этот и три следующих тендера регоператор проводит с октября и не может найти подрядчиков.

В списке лотов также вывоз мусора из Здвинского, Чистозерного, Баганского, Купинского и Карасукского районов — 165 млн рублей 26 тысяч тонн (ранее 161 млн, 42 тысячи тонн). .

Вывоз мусора из Советского района подорожал на 3 млн рублей — до 159 млн, 51,9 тысяч тонн (ранее 156 млн руб, 58 тысяч тонн).

За транспортировку мусора из Кыштовского, Северного, Венгеровского и Усть-Таркского районов теперь предлагают 75 млн рублей за 11 тысяч тонн (85,4 млн за 13 тысяч тонн), из Толмачевского и города Обь победитель должен будет за год вывезти 13 тысяч тонн отходов за 50 млн руб (39,9 млн за 12 тысяч тонн).

При этом на торгах появились новые лоты:

транспортировка отходов с территории Кировского, Ленинского и Октябрьского районов Новосибирска: 26,8 тысяч отходов за которые регоператор готов заплатить 96,8 млн рублей.

Вывоз мусора из Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского и Первомайского районов города: 22,4 тысячи тонн, 85,5 млн рублей.

В целом, стартовая цена всех контрактов составляет 846 млн рублей. Прием заявок завершается 20 февраля. Победитель будет вывозить ТКО с территории в течение года.

Ранее редакция сообщала о том, что первоначально на торги выставлялись 27 лотов.