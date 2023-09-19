«Сибирский торговый дом» продают за 605 млн рублей в Новосибирске

Новосибирский «Сибирский торговый дом» на Вокзальной магистрали выставлен на продажу. Информацию опубликовали на сайте объявлений.

Как отмечается в сообщении, здание — после капитального ремонта. Все коммуникации новые, есть своя автопарковка на 25 мест.

— В нем имеется целая галерея помещений, каждое из которых оборудовано отдельным входом, — говорится в объявлении.

Общая площадь объекта составляет более 2 тысяч квадратных метров.

Стоит отметить, что у ТЦ есть контракты с несколькими федеральными брендами, например, «Пятерочкой».

Поданным Seldon.Basis, ООО «СТД» было основано в 1996 году. Директор: Альмира Нурашева. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Чистая прибыль за 2022 год — 24,22 млн рублей, а выручка – 1,66 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуме предложили полностью запретить продажу энергетиков несовершеннолетним.