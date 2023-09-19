Президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте россиян. Предъявить документ в электронном виде можно через приложение «Госуслуги» со смартфона.

В пресс-службе Минцифры отметили, что мобильное приложение Госуслуги не заменит бумажные документы, удостоверяющие личность. Цифровыми документами можно будет пользоваться только в отдельных случаях.

В указе также сказано, правительству поручено в течение трех месяцев по согласованию с ФСБ определить перечень документов, содержащих сведения, которые могут быть представлены с использованием мобильного приложения; утвердить порядок применения мобильного приложения, состав сведений, которые могут быть представлены с использованием мобильного приложения, и порядок их обработки.

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