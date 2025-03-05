В Новосибирске проверят педагога, закрывшего в классе ученика-инвалида

В школе Заельцовского района Новосибирска снова произошёл неприятный случай: учитель оставил 11-летнего мальчика с ограниченными возможностями одного в классе. Это тот же ребенок, который ранее пострадал на перемене: его толкнула уборщица и мальчика пришлось госпитализировать с подозрением на перелом рёбер.

Как сообщила КП-Новосибирск, мальчик учится на индивидуальном обучении и вернулся в школу после трёхнедельного больничного. Его мать рассказала изданию, директор школы издала приказ о том, чтобы её сына всегда сопровождали, чтобы избежать повторения подобных инцидентов. Однако классный руководитель в итоге закрыла ребенка одного в кабинете.

По словам матери мальчика, школьник-инвалид позвонил ей в панике, так как ему срочно нужно было в туалет. Она сразу же связалась с директором школы, чтобы решить эту проблему. Однако, когда кабинет открыли, мальчику стало плохо.

После инцидента мама встретилась с учительницей и директором школы, где выяснилось, что педагог не может объяснить свои действия. Руководитель учебного заведения написал служебную записку в департамент образования, и с мамой мальчика уже связались представители ведомства. Школьник испытывает стресс и не хочет возвращаться в заведение.

— По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении СКР.

Глава ведомства, Александр Бастрыкин, поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура обязала сельсовет под Новосибирском предоставить жильё инвалиду. Пенсионерка жила в помещении, где её жизни угрожала опасность.