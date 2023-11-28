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Сибирячка рассказала, что происходило в Сочи во время шторма

  • 28/11/2023, 19:16
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Сибирячка рассказала, что происходило в Сочи во время шторма
В регионе до сих пор устраняют последствия природной стихии.

В Сочи погода оставляет желать лучшего: сильный шторм обрушился на всё побережье. Смыты пляжи, дороги, а движение поездов приостановлено. Шторм называют самым сильным за последние сто лет. В СМИ ему уже дали название «шторм века» — настолько сильными оказались разрушения. Редакция Infopro54 связалась с сибирячкой, которая проживает в Сочи для того, чтобы узнать ситуацию в городе.

Сибирячка рассказала, что происходило в Сочи во время шторма

Фото из личного архива Шишатской Е.И.

― Прямо около меня оборвало провода. В самом начале был сильный шквалистый ветер. Как я понимаю, самый пик пришелся на ночь. Тогда был очень сильный дождь. Как раз в это время волны начали выходить. У нас на набережной здания расположены на пляже. Их, наверное, и посносило. Я сама далеко от набережной живу. Для меня все эти дни были обычными сочинскими. Да, был дождь, но это нормально для юга, ― поделилась сибирячка.

Известно, что были задержаны почти 50 поездов во время шторма. Сеть облетели кадры обрушения части железной дороги.

Сибирячка рассказала, что происходило в Сочи во время шторма

Фото со страницы «ЧП Сочи» в Телеграм

Также очевидцы сняли, как бушующий шторм достигает электропроводов на прибрежной части железной дороги. Действо сопровождается искрами.

Почти все пляжи, которые находятся на черноморском побережье России, оказались смыты. Кроме шторма, затопленных улиц и пятиметровых волн, природа решила добавить снега: в горном кластере Сочи (Красная Поляна, Роза Хутор), выпал снег. А сегодня, 28 ноября, Телеграм-канал «ЧП Сочи» рассказал о то, что в городе град.

На данный момент местные власти начали восстанавливать пляжи.

Ранее редакция сообщала о том, что 14 млрд рублей потратили туристы в Новосибирской области.

Фото со страницы «ЧП Сочи» в Телеграм

Фото из личного архива Шишатской Е.И.

Фото из личного архива Е.Коваленко

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Рубрики : Общество

Регионы: Сочи Россия Новосибирск

Теги : шторм века Шторм в Сочи


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