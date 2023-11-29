Разочаровались в банных концессиях депутаты в Новосибирске

Затянувшийся спор

В Арбитражном суде Новосибирской области уже больше года рассматривается иск мэрии Новосибирска к концессионеру — ООО «Объединение 24» — о взыскании неосновательного обогащения за фактическое пользование банным комплексом в размере 1,5 млн рублей. Речь идет о бане, расположенной по адресу ул. Вересаева,2б.

Согласно картотеке суда, иск был подан в октябре 2022 года. Заседания по делу несколько раз откладывались, а в марте 2023 года ответчик настоял на экспертизе рыночной стоимости аренды здания бани за вычетом стоимости пользования земельным участком. Несмотря на возражения муниципалитета, производство по делу было приостановлено и назначена судебная экспертиза. После поступления ее результатов, в мае 2023 года, производство по делу возобновлено и уже три раза переносилось.

В начале ноября ООО «Объединение24» подало встречный иск о признании недействительным и внесении изменений в концессионное соглашение. Он приобщен к делу и будет рассмотрен совместно с первоначальным иском. Следующее заседание арбитражного суда назначено на 4 декабря.

Редакция направила запрос на комментарий в ООО «Объединение24», однако ответа так и не получила.

Напомним, концессионное соглашение о реконструкции банного комплекса – бани № 23 (Вересаева, 2б) и бани № 25 (25 лет Октября, 19) между ООО «Объединение 24» и мэрией было подписано в 2018 году.

По условиям соглашения концессионер получил муниципальные бани на 35 лет при условии, что проведет в них ремонт, установит новое оборудование и решит технические проблемы. Инвестиции в реконструкцию со стороны концессионера составили 60 млн рублей.

Претензии к концессионеру

Стоит отметить, что это уже не первый иск мэрии к компании. В мае 2023 года арбитражным судом вынесено решение о взыскании с ООО «Объединение 24» денежные средства за фактическое пользование муниципальным имуществом (банным комплексом, расположенным по адресу ул. Переездная, 63) за период с 29 апреля 2021 по 20 февраля 2022 года в размере 811 572 рублей. Согласно материалам дела, концессионер оказывал услуги населению до ввода отремонтированных объектов в эксплуатацию.

На заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству заместитель начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Денис Колмаков напомнил, что на сегодняшний день в концессии у ООО «Объединение24» находится пять бань (из 13 бань, находящихся в оперативном управлении муниципалитета).

— КСП рекомендовала рассмотреть возможность при заключении концессионных соглашений предусматривать виды контроля, которые бы обеспечивали использование муниципального имущества без нарушений условий инвестиционных проектов и без создания потенциального финансового риска для бюджета. Предусматривать штрафные санкции за несанкционированную работу. В адрес «Объединения24» направлено письмо с предложением о внесении дополнений в действующие концессионные соглашения, — уточнила аудитор.

Как отметила в своем докладе аудитор КСП Новосибирской области Ивина Нетисова «удачными» концессиями в банном хозяйстве являются реконструкция бани №8 на ул. Каменской (соглашение было подписано с дочерней компанией московских «Сандуновских бань» — ООО «Сандуны Новосибирск»), а также бани №24 на ул. Объединения (концессионер ООО «Объединение24»). Проверки в остальных банях, по словам Нитесовой, были зафиксированы нарушения концессионных соглашений.

Редакция направила запрос на комментарий в ООО «Объединение24».

Что делать с банных хозяйством?

На сегодняшний день еще шесть бань, находящихся в оперативном управлении муниципалитета, в инвестиционную деятельность не вовлечены. Все они закрыты с 1 июня 2022 года. Причем, большинство из них вряд ли заинтересует инвесторов — бани расположены в отдаленных районах, а состояние помещений оставляет желать лучшего. Ранее начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин в интервью редакции говорил о том, что три бани из шести — №19 в Первомайском районе, №26 в Пашино и №36 в Ленинском районе — откроются после капитального ремонта, проведенного за бюджетные средства.

Депутат Сергей Бондаренко предложил вообще отказаться от концессий и провести ремонт всех шести бань за счет бюджета города.

— Я бы не хотел сейчас вступать в полемику, что правильно- концессионное соглашение либо содержание за бюджет города. Мы обязаны рассмотреть заявку потенциального концессионера. В рабочую группу входит Андрей Валерьевич (Любавский— Ред). Если хотите, мы и вас тоже пригласим. И вместе рассмотрим целесообразность. Я не буду агитировать или рекламировать того предпринимателя, который зашел, но восстановление бани и ее содержание дело недешевое, — ответил ему Колмаков.

Тем не менее, комиссия большинством голосов решила оставить банное хозяйство в собственности города и ремонтировать его за счет муниципального бюджета.

Ранее редакция сообщала, что поставщика оборудования для мусорного комплекса Левобережный определят в ноябре.