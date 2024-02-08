Сибиряк погнул сковородку об голову знакомой под Новосибирском

В одном из сел Болотнинского района 58-летний работяга подрядился помогать по хозяйству местной пенсионерке Марии Петровой*. Однажды мужчина попросил у женщины налить ему кружку браги. Потом ему захотелось еще. В итоге помощник напился и отказывался уходить домой.

― По данным следствия, в начале сентября 2023 года в одном из сел Болотнинского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своей знакомой множественные удары сковородкой по голове. От полученных телесных повреждений 62-летняя женщина скончалась на месте происшествия, ― рассказала Infopro54 старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Когда буйный работяга понял, что его жертва уже не дышит, то решил напоследок ее ограбить. Он вытряхнул ее сумку, забрал оттуда 11 тысяч рублей и ушел.

Когда мужчину задержали он уже протрезвел, полностью признал свою вину и уже сожалел о случившемся.

Вина фигуранта доказана. Уголовное дело направлено в суд ля вынесения приговора.

*Имя погибшей изменено.