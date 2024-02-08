Водитель-мигрант угробил беременную жену, пролетев на красный свет в Новосибирске

В ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли две женщины, еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

По версии следствия, 24-летний гражданин Таджикистана за рулем автомобиля Toyota Caldina ехал по Советскому шоссе с 4 пассажирками. В районе поселка Мичуринский он промчался на запрещающий сигнал светофора и врезался в в Suzuki Grand Vitara, совершавший маневр поворота на разрешающий сигнал светофора.

— В результате ДТП две пассажирки Toyota скончались на месте, еще двум причинен тяжкий вред здоровью. Водителю автомобиля Suzuki причинен средней тяжести вред здоровью, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

ДТП произошло днем 23 августа 2023 года. Infopro54 удалось выяснить, что погибшие в Toyota Caldina — жена виновника аварии и ее сестра. Супруга водителя была на последнем сроке беременности.

На водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Дело направлено в Новосибирский районный суд для рассмотрения.

Ранее редакция сообщала о том, что перед судом предстанет виновник ДТП, в котором погибла семья с маленьким ребенком.