Дорогой планшет вернули авиапассажиру в Новосибирске

Транспортные полицейские раскрыли кражу планшета в аэропорту Толмачево.
В дежурную часть полиции обратился 33-летний мужчина, он рассказал о краже планшета в здании аэровокзала. Стоимость планшета — более 90 тысяч рублей.
― Сотрудники транспортной полиции установили, что к пропаже гаджета причастен 21-летний местный житель. В терминале аэровокзала злоумышленник ожидал посадку на рейс в Петропавловск-Камчатский, где он работал вахтовым методом, ― говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по СФО.
Мужчина в стерильной зоне на сиденье заметил оставленный планшет. Осмотревшись, он убедился, что наблюдения нет и забрал гаджет. Затем перешел в другой конец зала.
― В настоящее время похищенный гаджет изъят и возвращен законному владельцу. В отношении подозреваемого следователями возбуждено уголовное дело за кражу, ― говорится в сообщении.
Обвиняемые может лишиться свободы на 5 лет за кражу.
Ранее редакция сообщала о том, что водитель обвинил сотрудников ГИБДД в краже денег и пива из его машины под Новосибирском.
Фото со страницы Управления на транспорте МВД России по СФО в Вконтакте
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