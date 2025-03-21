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В годовщину теракта в «Крокус Сити» в Москве планируют организовать акции памяти

  • 21/03/2025, 15:00
Автор: Юлия Данилова
В годовщину теракта в «Крокус Сити» в Москве планируют организовать акции памяти
На месте трагедии будет открыт мемориал

В субботу, 22 марта, исполняется год со дня страшного теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.  Группа гражданских активистов в память о жертвах теракта намерена организовать импровизированный мемориал в центре Москвы, передают федеральные СМИ. Непосредственно на месте трагедии откроют мемориал в память о погибших. Сам концертный центр после теракта до сих пор не восстановили.

В Новосибирске памятные мероприятия в этот день не запланированы, со ссылкой на управление общественных связей мэрии. Об этом сообщил Atas.Info.

Напомним, 22 марта 2024 года в здание «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные преступники и открыли огонь по людям. Следом прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Погибло 145 человек, более 550 получили травмы и ранения.

Четверых исполнителей теракта: в том числе Далерджона Мирзоева*, Муродали Рачабализода*, и Мухаммадсобира Файзова* задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы. Всем было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. По делу о теракте были арестованы 12 человек, среди них исполнители, пособники и спонсоры террористов.

У Мирзоева* в Новосибирске была временная прописка, квартиру он снимал у своего дальнего родственника в Кировском районе города.

20 марта 2025 года РИА Новости, со ссылкой на адвоката Далерджона Мирзоева* Олега Власова, сообщил, что исполнители теракта также изучали Красную площадь, московскую синагогу и ТРЦ «МЕГА Белая Дача» на предмет совершения теракта.

Ранее редакция сообщала о том, что с террориста «Крокуса» Мирзоева* взыщут штрафы за нарушение ПДД в Новосибирске. 

*внесен в России в перечень террористов и экстремистов

Фото freepik, автор: rawpixel-com

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Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Новосибирск Москва

Теги : теракт Крокус Сити


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