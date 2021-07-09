Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

В Новосибирске открыли первую станцию «Городской электрички» — «Пригородный простор». Длина остановочной платформы — 135 м, вместимость — 6 вагонов.

Платформу «Пригородный простор» с правобережной частью Новосибирска свяжут 6 пригородных маршрутов АО «Экспресс-пригород», которые будут курсировать до станции Новосибирск-Восточный через станцию Новосибирск-Главный. Время в пути до станции Новосибирск-Главный займет 30 минут, до остановочной платформы Гагаринская — 38 минут. Добраться до станции Новосибирск-Восточный жители города смогут за 45 минут.

Городская электричка будет осуществлять перевозку пассажиров только в будние дни. На ней действуют все виды льгот, которые предоставляются в пригородном железнодорожном сообщении на территории региона. Стоимость проезда составляет 26 рублей. Билеты можно приобрести как в кассах, у кассиров в поездах, так и в мобильном приложении или терминале на остановке общественного транспорта «Пригородный простор».

Напомним, проект «Городская электричка» начал обсуждаться в Новосибирске в 2014 году.

В 2018-м региону не удалось включить его в нацпроект, поэтому его развивали за счет областного и городского бюджетов, а также ЗСЖД.

— По следующим станциям предстоят большие капвложения, здесь требуется государственное решение, — подчеркнул на открытии «Городской электрички» губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Несколько дней назад я обсуждал вопрос развития «Городской электрички» с руководителем Российских железных дорог Олегом Белозеровым. Он поддерживает этот проект. Надо поработать с правительством России, надеюсь, и оно проект поддержит.

Не исключено, что на эти цели область попробует использовать инфраструктурные кредиты. Вчера на сессии регионального парламента депутат Госдумы Александр Жуков предупредил, что эта программа скоро стартует, и рекомендовал области подготовить проекты, которые можно будет подать для привлечения длинного и недорогого финансирования: на 15 лет по ставке до 3% годовых.

В мае, в ответ на запрос Infopro54, в Минтрансе области сообщали, что в настоящее время рассматривается вариант реализации проекта «Городская железная дорога» в несколько этапов:

— организация движения дополнительных пригородных электропоездов по маршруту ст. Чик – ст. Мочище;

— строительство новых остановочных платформ о.п. «Спортивная», о.п. «Университет», о.п. «Обское море», о.п. «Пригородный простор», организация транспортно-пересадочных узлов и подвозящих маршрутов городского пассажирского транспорта;

— реконструкция пути ст. Иня-Восточная – о.п. «Нордмолл»; строительство третьего пути на участке ст. Обь – ст. Клещиха и новых остановочных платформ о.п. «Нордмолл», о.п. «Близкий», о.п. «Чистая слобода», о.п. «Клещиха», продление движения пригородных поездов до о.п. «Клещиха»;

— реконструкция существующего ж/д пути о.п. «Нордмолл» – ст. Пашино; строительство третьего пути на участке ст. Клещиха – ст. Чемская и строительство новых остановочных платформ о.п. «Пашино», о.п. «Чемской», а также продление движения пригородных поездов до ст. Чемская, ст. Пашино;

— Реализация проекта предусматривает принятие решений по развитию дополнительной железнодорожной инфраструктуры: строительству второго мостового перехода через реку Обь, строительству выделенных железнодорожных путей, остановочных платформ, обустройству посадочных площадок, развитию станции Новосибирск – Главный, приобретению дополнительного подвижного состава и др., а также определению источника финансирования на развитие инфраструктурных объектов, — подчеркивали в ведомстве.

При этом оценить стоимость реализации всех проектов там не смогли.