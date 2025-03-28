Сибиряки меняют фокус с личной жизни на карьеру

Согласно исследованию ВТБ, каждый пятый россиянин (20%) за последний год стал уделять больше внимания работе, отодвинув личную жизнь на второй план. В Сибири эта тенденция выражена сильнее (23%). На Урале и в Северо-Западном регионе аналогичный показатель составляет 20%.

При этом 18% опрошенных заявили о приоритете семьи и личной жизни. Это особенно характерно для жителей Северного Кавказа (25%) и Юга России (24%). Большинство же респондентов (55%) сообщили, что их баланс между работой и домом остался неизменным.

По мнению 47% участников опроса, доплаты за сверхурочную работу могли бы улучшить баланс между работой и личной жизнью. Гибкий график работы важен для 44%. Снижение рабочей нагрузки и отсутствие переработок помогут 36%, удаленная работа — 33%, а увеличение отпуска или дополнительные выходные — 31%. При этом предпочтения различаются по регионам.

На Дальнем Востоке приоритетны дополнительные выходные (45%), в Центральном округе — доплата за переработки (54%), на юге и в Московском регионе — гибкий график (45%), а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — удаленная работа (38%).

В Сибири баланс между работой и личной жизнью для 45% опрошенных может улучшить доплата за переработку или гибкий график.

Результаты исследования показали, что подавляющее число опрошенных регулярно перерабатывают. Лишь малая часть, около 10%, заявила об отсутствии задержек на работе. Реже всего сталкиваются с переработками жители Дальневосточного, Северо-Западного (Санкт-Петербург и Ленинградская область) и Приволжского регионов (19%, 12% и 11% соответственно). Для почти половины участников опроса (46%) переработки не являются серьезной проблемой, особенно в Центральном и Уральском округах (55% и 51%). В Сибирском регионе так считают 39% респондентов.

Более половины опрошенных выразили уверенность в росте доходов на 5-50% в текущем году. Около 40% ожидают увеличения дохода в пределах 5-20%. Наибольшие ожидания такого роста у жителей Центрального, Южного, Приволжского и Уральского округов (30%, 26%, 26% и 24% соответственно). Увеличения дохода на 20-50% ожидают свыше 10% респондентов, а более чем на 50% – 3%, в основном проживающие на Северном Кавказе, Урале, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (7%, 5% и 4%). В Сибири 30% опрошенных не ожидают роста доходов, а 26% прогнозируют увеличение в пределах 10%.

В связи с ускорением темпа современной жизни, россияне вынуждены пересматривать свои приоритеты. Согласно результатам исследования, проведенного среди жителей различных регионов России, за прошедший год наблюдается тенденция к увеличению времени, уделяемого работе, с некоторым отодвиганием личной жизни на второй план. Сотрудники давно вышли за рамки привычного рабочего дня, оставаясь постоянно подключенными к рабочим каналам коммуникации, таким как чаты и электронная почта, что практически не оставляет времени на другие занятия, поясняет Евгений Темяков, руководитель управления «Зарплатные проекты» ВТБ.

*Опрос ВТБ охватил 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением более 100 000 человек.