Общественники продавливают допкритерии выбора мест под полигоны в Новосибирске

На комиссии по вопросам совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области, было заслушано выступление координатора инициативной группы «Поможем реке Издревая» Юлии Колеватовой. Общественница подняла тему критериев выбора местоположения полигонов ТКО.

Представители инициативной группы заявили, что с ноября 2022 года руководство комиссии всеми силами откладывало выступление Колеватовой с этим докладом. Его внесли в повестку только после смены руководителя: после увольнения замгубернатора Сергея Семки его сменил Олег Клемешов.

— Среди членов комиссии доклад не вызвал принципиальных возражений….Вяло, и в рамках бюрократической процедуры комиссия согласилась с необходимостью существования данных критериев для того чтобы избежать социальную напряженность, а также не стала отрицать возможность принятия этих требований. Не вызвали особых споров и предлагаемые значения критериев. Хотя и их инициаторы/разработчики, и докладчик, и некоторые участники комиссии допускают необходимость дальнейших обсуждений и корректировки предложенных значений, — констатировали общественники.

На заседании комиссии выступил депутат Вадим Агеенко, который отметил, что предложенные критерии в дальнейшем могут применятся при выборе новых участков для размещения КПО, но не повлияют на местоположение шести действующих концессий в т.ч. и в Раздольном т.к. выбор участка уже произведен.

— Следующий шаг, который мы всеми силами будем стремиться реализовать после того как нам удалось добиться озвучивания и первоначального обсуждения вопроса дополнительных критериев, будет инициатива, созданная нашими силами от имени комиссии — поручить МинЖКХиЭ разработать проект нормативно правового акта Новосибирской области «об использовании дополнительных критериев для выбора участков под КПО и применении критериев в случае расторжения действующих концессий и повторного объявление конкурса», — заявили общественники.

В списке дополнительных критериев для выбора участков под КПО, предложенных инициативной группой, следующие:

Удалённость от населённых пунктов и СНТ более 4 км.

Удаленность от границ г. Новосибирска не более 60-80 км (по федеральным трассам).

Удаленность выбранного участка от федеральной или региональной трассы не более 5 км.

Отсутствие на выбранном участке значительных площадей, занятых коренными лесами.

Нахождение выбранного участка на расстоянии более 300 м от водотоков и водоемов.

Удалённость от аэродромов более 15 км.

Общественники подчеркивают, что предлагали их в открытом письме губернатору Новосибирской области еще в ноябре 2022 года.

Напомним, для регионального оператора АО «Спецавтохозяйство», который получил три мусорные концессии в Новосибирской области, сейчас разрабатывают программу финансового оздоровления. При этом самые крупные полигоны на начало 2025 года подорожали в два раза.

Ранее редакция сообщала о том, что регоператору Новосибирска добавили обязанностей при работе с отходами.