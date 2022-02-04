В Новосибирске на 40% выросло количество пунктов, где можно сдать медицинские анализы

2ГИС зафиксировал рост числа пунктов приёма меданализов в миллионниках. За последние три года в крупнейших городах России их количество выросло на 57%. Речь идет о пунктах, где можно сдать медицинские анализы — например, анализ крови, биохимию, ПЦР-тесты на COVID-19, анализы на антитела к нему и т.д. В статистику вошли как лаборатории и диагностические центры, проводящие исследования, так и пункты, которые принимают анализы и доставляют их для исследований в специализированные учреждения.

Самый значительный прирост отмечается в Москве (+72%), Нижнем Новгороде (+71%), Воронеже (+70%) В Новосибирске количество таких пунктов с 2019 года выросло на 40% — до 373.

Наиболее активными темпами количество пунктов приема медицинских анализов в России росло в 2021 году — их стало больше на 1132 (в 2020 — на 518, в 2019 — на 488). В 2021 году среднемесячное количество поисков таких точек на картах выросло более чем в два раза в сравнении с 2019. Пики были зафиксированы в октябре 2020, июне, июле и октябре 2021 года.

По данным 2ГИС, наибольшее количество пунктов приема медицинских анализов в городах-миллионниках (с учетом пригородных населенных пунктов) работают под брендами «Инвитро» и «Гемотест». В Новосибирске у «Инвитро», судя по данным 2ГИС, 54 точки, у «Гемотеста» — 20, KDL — 16, «Ситилаб» — 9, «Хеликс» — 6.