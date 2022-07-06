Сибиряки стали чаще брать ипотеку в браке

По словам Виктории Паньковой, заместителя руководителя АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Новосибирске, за год количество ипотечных заемщиков, состоящих в браке, выросло на 15%. Вместе справляться с кредитной нагрузкой проще, поэтому чаще всего в качестве созаемщиков оформляют именно супругов.

Интересно, что в 60-70% сделок основным заемщиком выступают именно женщины. Как правило, по сравнению с мужчинами они более ответственно относятся к своей кредитной истории и чаще могут официально подтвердить необходимый уровень дохода.

На втором месте по популярности – сделки с созаемщиками-сестрами или братьями, на третьем – с друзьями. Родителей в качестве созаемщиков сибиряки стараются привлекать как можно реже.

«Количество сделок с привлечением созаемщиков у нас в Новосибирске за год выросло в 2 с лишним раза,- констатирует Виктория Панькова. — Это связано с тем, что чем выше совокупный доход, тем выше вероятность одобрения ипотеки и выше максимальная одобренная сумма жилищного займа. Кстати, по нашей статистике, семьи выплачивают один и тот же ипотечный долг на 2-3 года раньше, чем заемщики-одиночки».

Еще один тренд – активное использование маткапитала при покупке недвижимости. По данным банка, при покупке квартиры по стандартным ипотечным программам или Госпрограмме 2020-2022 средства материнского капитала в первоначальный взнос «зашивают» около 50% заемщиков. Если сделка проходит в рамках госпрограммы «Семейная ипотека», то маткапитал сразу используют уже 80-90% заемщиков.