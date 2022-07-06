Снабженец бердского предприятия попался на коммерческом подкупе

Бердский городской суд Новосибирской области начал рассмотрение уголовного дела в отношении Игоря Тивилева, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, — то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего и иных лиц, которые входят в служебные полномочия этого лица и которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, совершенное в крупном размере.
АО «Бердский электромеханический завод» создано в 1959 года. Одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли Новосибирской области, специализирующееся на производстве изделий точной механики и электромеханики. Является градообразующим предприятием города Бердска и партнером организаций Госкорпорации «Роскосмос», говорится на сайте завода.
Ранее редакция сообщала, что директора областного учреждения подозревают в растрате и мошенничестве.
Фото: pixabay.com — succo
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