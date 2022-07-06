Снабженец бердского предприятия попался на коммерческом подкупе

Бердский городской суд Новосибирской области начал рассмотрение уголовного дела в отношении Игоря Тивилева, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, — то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего и иных лиц, которые входят в служебные полномочия этого лица и которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, совершенное в крупном размере.

По данным следствия Игорь Тивилев, занимая должность начальника отдела снабжения АО «БЭМЗ» и выполняя в соответствии с занимаемой должностью организационно-управленческие и административно-хозяйственные функции на указанном предприятии, с 3 июля 2017 года по 19 июня 2021 года обратился к представителю ООО «Алкоминвест» с предложением о систематической передаче ему коммерческого подкупа в размере 5% от стоимости приобретенных АО «БЭМЗ» у ООО «Алкоминвест» товаров, на что представитель последнего ответил согласием. В результате незаконных действий за указанный период времени Тивилев получил коммерческий подкуп в виде денег на общую сумму 983,8 тыс рублей, что законодателем отнесено к крупному размеру.

АО «Бердский электромеханический завод» создано в 1959 года. Одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли Новосибирской области, специализирующееся на производстве изделий точной механики и электромеханики. Является градообразующим предприятием города Бердска и партнером организаций Госкорпорации «Роскосмос», говорится на сайте завода.

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