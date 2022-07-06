Рекламодателям

Снабженец бердского предприятия попался на коммерческом подкупе

  • 06/07/2022, 17:34
Автор:
новости Новосибирска
Он брал откаты у поставщика в течение четырех лет.

Бердский городской суд Новосибирской области начал рассмотрение уголовного дела в отношении Игоря Тивилева, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, — то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего и иных лиц, которые входят в служебные полномочия этого лица и которым оно в силу своего служебного положения может способствовать, совершенное в крупном размере.

новости Новосибирска

Коммерческий подкуп в «Мираторге» рассмотрит суд

По данным следствия Игорь Тивилев, занимая должность начальника отдела снабжения АО «БЭМЗ» и выполняя в соответствии с занимаемой должностью организационно-управленческие и административно-хозяйственные функции на указанном предприятии, с 3 июля 2017 года по 19 июня 2021 года обратился к представителю ООО «Алкоминвест» с предложением о систематической передаче ему коммерческого подкупа в размере 5% от стоимости приобретенных АО «БЭМЗ» у ООО «Алкоминвест» товаров, на что представитель последнего ответил согласием. В результате незаконных действий за указанный период времени Тивилев получил коммерческий подкуп в виде денег на общую сумму 983,8 тыс рублей, что законодателем отнесено к крупному размеру.

АО «Бердский электромеханический завод» создано в 1959 года. Одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли Новосибирской области, специализирующееся на производстве изделий точной механики и электромеханики. Является градообразующим предприятием города Бердска и партнером организаций Госкорпорации «Роскосмос», говорится на сайте завода.

 

Ранее редакция сообщала, что директора областного учреждения подозревают в растрате и мошенничестве. 

Фото: pixabay.com — succo

498

Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : подкуп бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

В Новосибирске будут выпускать упаковку для яиц

В рамках совместного проекта с Фондом развития промышленности.
Читать статью >>
новости Новосибирска

На территории бывшей нефтебазы «Красный яр» появится частный экотехнопарк

Первые потенциальные резиденты парка уже опеределены.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Новосибирске «голодный» рынок труда

Чиновники констатируют, что сокращенные или уволенные сотрудники часто не успевают дойти до центров занятости.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Минтранс области отказывается согласовывать отчетность концессионера четвертого моста

В связи с неустранением замечаний, выданных подрядчику.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Будущее управляемо!

Все материалы
Лента новостей

Рубль довольно интенсивно несет потери

06/07/2022, 18:01

Сибиряки стали чаще брать ипотеку в браке

06/07/2022, 17:37

В Новосибирске будут выпускать упаковку для яиц

06/07/2022, 17:30

Для Бердска подготовили проект модернизации на 2 млрд рублей

06/07/2022, 16:20
Популярное

К концу года COVID-19 может стать обычным простудным вирусом

06/07/2022, 16:20

Продвижение бизнеса в 2022 году

06/07/2022, 15:38

IKEA ввела ограничения на заказ товаров на онлайн-распродаже через форму заявок

06/07/2022, 15:38

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ упрощает получение соцвыплат для клиентов

06/07/2022, 17:20

Около 6 млн рублей – такой ущерб нанесли АО «РЭС» майнеры в Ленинском районе Новосибирска

06/07/2022, 11:51

ВТБ начал прием заявок на кредиты по обновленной льготной программе Корпорации МСП

06/07/2022, 11:23
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска