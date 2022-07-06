Владелец KFC и Pizza Hut уходит из России, а Volkswagen закрывает свой офис в Нижнем Новгороде

Американская компания Yum! Brands, владеющая брендами сетевых ресторанов KFC и Pizza Hut, ведет переговоры о продаже своего бизнеса в РФ, говорится на сайте корпорации.

— Большая часть ресторанов, работающих под брендом KFC в России, управляется по договорам франчайзинга и принадлежит российским юридическим лицам. Эти рестораны продолжают работать в обычном режиме. Бренд KFC продолжит свою работу на российском рынке, — пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий организации.

По сообщению компании, процесс передачи всех российских активов сети Pizza Hut местному оператору уже завершен. Теперь новый владелец должен будет провести ребрендинг ресторанов.

Сейчас компания «рассматривает различные сценарии передачи принадлежащих ей в России активов локальному оператору». В компании заверили, что все варианты предусматривают сохранение рабочих мест и выполнение обязательств перед партнерами.

Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В связи с этим ряд западных стран объявили о введении санкций, многие иностранные бренды и сервисы сообщили о приостановке работы в РФ. В частности, Yum! Brands в марте приостановила работу 70 ресторанов KFC (но свыше тысячи заведений продолжили функционировать по франшизе) и все инвестиции в развитие России из-за событий, происходящих на Украине.

Компания Volkswagen начала процедуру закрытия своего офиса в Нижнем Новгороде в связи с невозможностью спрогнозировать возобновление производства автомобилей бренда на мощностях «Группы ГАЗ», сообщила пресс-служба компании.

В компании подчеркнули, что речь идет не о производственном персонале ГАЗа и не о производственной площадке, а только о сотрудниках офиса «Фольксваген груп рус».

— Учитывая общий высокий уровень неопределенности и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде, «Фольксваген груп рус» приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде, — говорится в сообщении.

В начале марта 2022 года компания Volkswagen Group приняла решение об остановке производства автомобилей в России (Калуга, Нижний Новгород) до дальнейшего уведомления. Экспортные поставки транспортных средств в РФ также были остановлены.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Западные государства в ответ на это ввели персональные и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. Многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.