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Сибиряки верят в рост российского рынка в 2024 году

  • 07/12/2023, 15:19

Сибиряки верят в рост российского рынка в 2024 году
ВТБ поделился результатами опроса* об отношении россиян к российскому фондовому рынку, проведенного брокером ВТБ Мои Инвестиции к Инвестиционному форуму «Россия зовет!»

Согласно результатам исследования, сибиряки верят в российский фондовый рынок. Так, 53% респондентов считают, что в 2024 году рынок ждет постепенный рост. Еще 12% уверены, что он вырастет сильно. 36% полагают, что котировки уже восстановились и находятся на высоких уровнях. Такие данные сопоставимы с общероссийскими.

«Мы видим, что подавляющее большинство россиян верят в российский фондовый рынок и считают, что он принесет хорошую доходность в 2024 году. Это говорит о потенциале роста числа частных инвесторов и объема вложенных средств в следующем году. Прогнозируемый приток средств инвесторов на рынок позволяет рассчитывать на успешные IPO возрастающего числа компаний», — отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

Выбирая привлекательные отрасли для инвестиций в 2024 году (можно было давать более одного варианта ответа), 33% жителей Сибири отдали предпочтение нефтегазовым компаниям (в целом по стране эту отрасль выбрали 37% респондентов, наиболее популярный ответ на Северном Кавказе — 45%), 30% — технологическим, 18% — финансы. Для сравнения, этой осенью наибольшей популярностью для вложений среди клиентов брокера ВТБ пользовалась финансовая отрасль.

Если бы была возможность инвестировать в инновационные проекты (можно было давать более одного варианта ответа), 27% жителей СФО вложили бы средства в производство «лекарства от старости» (показатель аналогичен общероссийскому). В «умное земледелие» готовы инвестировать 25%, в компьютер на основе ДНК — 15%, в развитие виртуальной реальности — 14% сибиряков. 7% предпочли бы инвестировать в колонизацию других планет.

Вкладывать в инфраструктурные проекты (строительство мостов, дорог и других объектов) готовы 34% сибиряков (в целом по стране – 44%). При этом 22% опрошенных готовы делать это на срок 1-3 года, 9% — на 3-5 лет.

Также опрос показал, что сибиряки с оптимизмом смотрят на инвестиции в финансовые рынки дружественных стран. Наиболее интересными для вложений считают Китай (33%). На втором месте — Индия (11%). Тройку «призеров» замыкают ОАЭ (9% опрошенных). При этом 18% респондентов заявили, что их интересуют инвестиции только в российский рынок.

Наиболее привлекательной альтернативной валютой (кроме доллара и евро) остается юань. Его выбрали 32% опрошенных. 5% назвали дирхам ОАЭ, по 2% — индийскую рупию и валюты стран СНГ. При этом 64% жителей Сибири заявили, что хранят деньги только в рублях.

Согласно проведенному исследованию, респонденты подходят к инвестициям грамотно, для них важно получать хорошую доходность при приемлемом уровне риска: 13% готовы инвестировать при доходности 12-15% при низком уровне риска. Столько же – 13% готовы к доходности в 15-25% при среднем риске.

Результаты опроса показали, что большинство сибиряков интересуются новыми технологиями в сфере финансов. Лучше всего знают про цифровой рубль – о нем слышали 50% респондентов. О голосовых помощниках и чат-ботах осведомлены 36%. Об инвестиционных роботах-советниках знают 13%.

В целом, большинство (65%) россиян ждут рост российского рынка в следующем году. Самыми привлекательными отраслями для вложений, помимо нефтегаза, называют технологии и энергетику, а из инновационных — предпочли бы инвестировать в создание лекарства от старости. Среди рынков дружественных стран респонденты выделяют Китай, ОАЭ и Индию, а среди альтернативных валют — юань.

*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 27 –30 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Фото: freepik.com — katemangostar

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : фондовый рынок ВТБ


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