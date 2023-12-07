Подполковника полиции Александра Захарова отправили в СИЗО Новосибирска

Октябрьский районный суд избрал меру пресечения заместителю начальника УМВД по городу Новосибирску в виде ареста сроком на 2 месяца.

Подполковнику Захарову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

— Взятки предназначались за незаконное бездействие и общее покровительство лица, занимающегося незаконной игорной деятельностью на территории Октябрьского района областного центра, — рассказали в региональном СК.

Как сообщали в ГУ МВД по Новосибирской области, фигурант уголовного дела с февраля 2022 года по апрель 2023 года получил более 2 млн. рублей за бездействие должностных лиц и оказание общего покровительства деятельности нелегального бизнеса. Назначена служебная проверка.

О задержании заместителя начальника УМВД по городу Новосибирску Александра Захарова стало известно утром, 6 декабря. В СМИ прошла информация о том, что высокопоставленного полицейского подозревают в связях с игорным бизнесом.

Подробности из жизни подполковника Захарова, и мнение его коллег читайте в материале Infopro54.

Ранее редакция сообщала о предъявленном обвинении заместителю начальника городского УМВД.