Сибстекло готовится провести третью добровольную оферту

ООО «Сибирское стекло» раскрыло информацию о проведении третьей добровольной оферты по выпуску серии Сибстекло-БО-П03 (№ 4B02-03-00373-R-001P, ISIN: RU000A105C93), сообщает Центр раскрытия корпоративной информации Интерфакс.

Согласно условиям, максимальный объем приобретения бумаг составит до 75 тыс. штук от эмиссии в 300 млн рублей, цена — 100% от номинальной стоимости.

Данная оферта является добровольной: проводится по усмотрению эмитента, инвесторы же могут как принять участие, так и воздержаться от него. ООО «Сибстекло» на этапе размещения выпуска предусмотрело проведение 4 подобных приобретений по соглашению с инвесторами в максимально возможном объеме в 25% от общей суммы выпуска каждый.

— По объявленной оферте инвесторы могут предъявить требования в период с 12 по 18 июля 2023 года. 25 июля 2023 года состоится приобретение бумаг эмитентом, — говорится в сообщении.

Выпуск, по которому проводится оферта, был размещен 28 октября 2022 года на суму в 300 млн рублей со сроком обращения 1080 дней, номинальной стоимостью 1 облигации в 1 000 руб. и ставкой купонного дохода в 17% годовых на 15 мес. (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона).

Напомним, что ранее эмитент уже успешно реализовал две добровольных оферты. В январе и апреле 2023 года. В каждом из случаев инвесторы приняли решение оставить бумаги в своих портфелях — ни одной заявки не поступило.

ООО «Сибстекло» — крупнейшее за Уралом предприятие по выпуску стеклотары, якорный резидент индустриального парка — специализируется на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла. География поставок — регионы России от Урала до Дальнего Востока, Киргизия, Казахстан.

Ранее редакция сообщала, что Сибстекло готовится выйти на IPO в ближайшие пять лет.