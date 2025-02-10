Сибирский левша создал копию «Моны Лизы» размером с ноготь

Владимир Анискин, мастер микроминиатюры из Новосибирска, создал крошечную копию знаменитой картины «Мона Лиза» («Джоконда»), самого известного полотна Леонардо да Винчи. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Работа выполнена масляными красками с помощью кисточки из одного волоска. Её размер не превышает размер человеческого ногтя, а сама миниатюра размещена на пластинке из белого полимера.

— Джоконда оказалась самой сложной для меня картиной. Было сложно вообще все: и лицо, и руки, и фон, и одежда… Особенную сложность для меня представляли складки одежды на руках, — рассказал Анискин.

Ранее художник говорил, что работает над серией картин и планирует создать 10–15 копий полотен известных художников, включая «Мадонну Литту» и «Девушку с жемчужной серёжкой». Он уже демонстрировал миниатюрную копию картины да Винчи «Дама с горностаем».

«Мона Лиза», также известная как «Джоконда», — это картина Леонардо да Винчи, одно из самых известных произведений живописи. Точная дата создания картины неизвестна, но, по некоторым данным, она была написана между 1503 и 1505 годами. Сейчас эта картина хранится в Лувре.

Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шёлком Франческо дель Джокондо.

Ранее редакция сообщала о том, что микро-иконы размером с полспички изготовил новосибирский Левша. Они сделаны из олова, золота и синтетических бриллиантов.