Юрий Кузнецов возглавил «Сибирских Снайперов» в Новосибирске

ХК «Сибирских Снайперов» нашли нового тренера. Команду возглавит Юрий Кузнецов.

— Сформирован тренерский штаб «Сибирских снайперов». Главным тренером команды стал Юрий Кузнецов, — говорится в сообщении команды.

Отмечается, что Кузнецов ранее выступал в качестве игрока за различные команды, в том числе и за «Сибирь».

Тренерскую карьеру специалист начал в 2011 году в хабаровском «Амуре». В прошлом сезоне являлся тренером «Тайфуна» из Владивостока (МХЛ).

Ранее редакция сообщала о том, что 21-летний форвард Дмитрий Овчинников вернулся в ХК «Сибирь».