Юрий Кузнецов возглавил «Сибирских Снайперов» в Новосибирске

ХК «Сибирских Снайперов» нашли нового тренера. Команду возглавит Юрий Кузнецов.
— Сформирован тренерский штаб «Сибирских снайперов». Главным тренером команды стал Юрий Кузнецов, — говорится в сообщении команды.
Отмечается, что Кузнецов ранее выступал в качестве игрока за различные команды, в том числе и за «Сибирь».
Тренерскую карьеру специалист начал в 2011 году в хабаровском «Амуре». В прошлом сезоне являлся тренером «Тайфуна» из Владивостока (МХЛ).
Ранее редакция сообщала о том, что 21-летний форвард Дмитрий Овчинников вернулся в ХК «Сибирь».
Источник фото: Хоккейная команда «Сибирские Снайперы».
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru