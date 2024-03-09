Китайский розничный рынок открывается в Новосибирске

Сегодня в Новосибирске на проезде Энергетиков открывается рынок розничной торговли «Пекин». Он расположен напротив бывшего гипермаркета «Гигант», рядом с гипермаркетом «Лента». Ранее в этом здании находился «Домоцентр». Площадь рынка составляет более 10.000 квадратных метров. На его площадке размещено 700.000 китайских товаров.

Судя по рекламе, размещенной в соцсетях, инициатором создания рынка является ИП Исмаилян Т. Т. Как индивидуальный предприниматель, Тенгиз Исмаилян зарегистрирован в Новосибирске 17 апреля 2023 года. Основным видом деятельности ИП является «Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах». Предприниматель также зарегистрирован в таких категориях ОКВЭД как «Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах», «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах», «Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах».

Ранее редакция сообщала о том, что локальным брендам и дизайнерам проще выйти на рынок Центральной России, чем Новосибирска.