Сильный ветер сорвал крышу с ДК Горького в Новосибирске

После резкого потепления и февральского дождя, в город вернулась ненастная погода. Из-за порывов ветра пострадала крыша ДК имени Горького. На нем сорвало часть крыши. Скорость ветра, по данным синоптиков, достигает 25 м\с.

Очевидцы рассказали, что оторванный пласт опасно колышется на ветру здания.

Отметим, что на областном наркодиспансере на Каинской 21а также сорвало часть крыши.

― Рядом дорога, по которой дети идут в школу, ― сообщил паблик «Новосибирск с огоньком».

Стоит обратить внимание, что шторм будет бушевать в столице Сибири еще два дня. О других разрушениях в областной столице пока не сообщалось.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за непогоды ограничили движение на трассе Новосибирской области.