Студенты из Новосибирска нашли способ обеспечить интернетом отдаленные территории

Студенты НГТУ модернизировали антенну Вивальди. Они сделали ее двойной. Таким образом они создали ретранслятор, который и принимает, и передает сигнал.
— Мы взяли обычную антенну Вивальди, которая славится своей простотой и широкополосностью. Так как нам нужен был ретранслятор, работающий в обе стороны, мы просто добавили ей зеркальную часть. Получилась дабл-Вивальди, — рассказали студенты.
Именно в создании ретранслятора заключается новизна. Обычно ретрансляторы узкополосные и могут работать только на одной частоте, но в дабл-Вивальди ретранслятор лишился этих ограничений.
— Данная антенна может заинтересовать сотовых операторов, поскольку будет полезна для удаленных регионов страны, — уверены разработчики.
Сейчас уже есть опытный образец. Сама по себе антенна компактна.
— В дальнейшем мы планируем моделировать параметры антенны, смотреть, каким образом она усиливает сигнал, — добавили студенты.
Не исключено, что разработчики будут подавать заявку на патент.
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Фото с сайта НГТУ
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