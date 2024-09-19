В Новосибирской области снова увеличился поток туристов

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников рассказал, что, за первое полугодие турбизнес уплатил 7,6 млрд рублей в виде налогов в бюджет региона. Это в 1,5 раза превышает прошлогодние показатели.

Отмечается, что самым посещаемым местом этим летом по уже сложившейся традиции стало Обское водохранилище, где гости могли отдохнуть на обустроенных пляжах. Среди часто посещаемых районов области – Бердск, Ордынский, Маслянинский и Сузунский районы.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что в следующем сезоне в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» ожидается появление большого числа современных комфортабельных модульных гостиниц в экологически чистых районах области, где капитальное строительство ограничено.

Речь идет о курорт-отеле «Маслянино» в Маслянинском районе, эко-домиках на территории санатория «Краснозёрский» в Краснозёрском районе и на территории базы отдыха «Голубое озеро» в Бердске. Кроме того, недалеко от Новосибирска появятся варианты глэмпинг-размещения на территории базы «Лаки Глэмпинг», модульные домики в экопарке «Чкаловские дачи», на базе отдыха «Медвежка».

Лев Решетников добавил, что ожидается объявление нового конкурсного отбора на строительство модульных гостиниц по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» на период 2025-2027 гг.