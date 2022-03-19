«Синар» увеличил чистую прибыль в два раза

За 2021 год АО «Синар» получило выручку 492,5 млн руб. без НДС (в 2020 году — 845,3 млн). Из них 325,7 млн от реализации швейных изделий. 89,3 млн от реализации покупного товара, 77,4 млн от реализации услуг по аренде помещений, говорится в бухгалтерской отчетности фабрики. Чистая прибыль компании за 2021 год составила 32,6 млн рублей (за 2020 год — 14,9 млн руб). Базовая прибыль на акцию в 2021 году составила 1.57 руб, в 2020 году — 0,72 руб

Напомним, на пресс-конференции в декабре 2021 года заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка отмечал, что по итогам 10 месяцев 2021 года,Большой вклад в решение проблемы обеспечения региона средствами индивидуальной защиты, по его словам, внес «Синар». В 2020 году предприятие оперативно перестроило производство на выпуск одноразовых масок и униформы для медперсонала.

Осенью 2021 года проходила информация, что руководство фабрики рассматривает вероятность переноса производства из центра города.

Компания «Синар» производит одежду с 1921 года. По данным Seldon.Basis, генеральным директором компании АО «Синар» является Алексей Елезов, совладельцами — «граждане России» и ООО «Перфект Мода», совладельцем которой является Илья Алексеевич Елезов. «Синар» — крупнейший на востоке России производитель одежды. На сегодняшний день на фабрике работают более 1000 человек. Компания имеет собственные производственные площади — около 20 тысяч кв. м, ежегодно выпускает более 300 тысяч изделий, входит в топ-10 крупнейших российских предприятий швейной отрасли. Чистая прибыль компании «Синар» в 2019 году составляла 24 млн рублей, выручка — 816,8 млн рублей.