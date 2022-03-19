Бьюти-мастера, дизайнеры и репетиторы переходят из Instagram на Авито Услуги

Кто из специалистов переходит на классифайды?

Бьюти-мастера

По данным исследования Авито Услуг и агентства Data Insight*, в категории услуг «Красота и здоровье» онлайн-площадкой №1 по доле привлекаемых заказов традиционно выступал Instagram. В этом сегменте его использовали вдвое больше специалистов, чем в сфере услуг в целом. С учетом новых обстоятельств, как свидетельствует аналитика сервиса Авито Услуги, мастера и специалисты начали постепенно переходить с привычной для себя площадки на Авито.

Так, в Новосибирске за неделю с 10 по 16 марта 2022 по сравнению с началом марта количество объявлений от мастеров красоты на Авито Услугах уже увеличилось на 5%. Если сравнивать середину марта этого года с 2021, то динамика более интенсивная. За год предложений от бьюти-мастеров в Новосибирске на площадке стало больше на 18%.

В сегменте услуг «Красота и здоровье» в России работает более 720 тысяч исполнителей. Это пятый по выручке сегмент рынка услуг, с 335 млн заказов в год на общую сумму 405 млрд рублей. При этом треть (32%) провайдеров этой категории услуг используют платные каналы привлечения клиентов в онлайне, говорится в совместном исследовании компаний.

— К нам приходят новые профессиональные пользователи, которые впервые покидают привычный для них сервис. На площадке есть возможность разместить фото работ и портфолио, получать отзывы от клиентов и настраивать кампании для продвижения услуг по всей России внутри платформы Авито, которая прямо сейчас насчитывает более 80 млн пользователей, — отмечает руководитель маркетинговых проектов Авито Услуг Иван Чулков.

Специалисты в сфере обучения

За последнюю неделю рост предложений в сфере обучения в Новосибирске составил 2%. По стране чаще остальных в данной категории размещали свои предложения об услугах инструкторы по вождению (+31%), логопеды (+21%) и тренеры по танцам (+18%).

Дизайнеры, фотографы и специалисты по рекламе

За последние несколько дней объявлений от специалистов в области рекламы и дизайна в Новосибирске стало на 6% больше, чем в аналогичный период накануне, а за год рост составил 11%.

В топ-5 по динамике размещения на платформе год к году вошли фото- и видеооператоры (+6%) и организаторы различных мероприятий (+3%).

Каких специалистов ищут россияне?

Россияне в середине марта по сравнению с началом месяца стали чаще интересоваться услугами на платформе. Так, в Новосибирске заметно увеличился спрос на услуги специалистов в сфере обучения (+61%). Особенно востребованы в этой категории оказались репетиторы по предметам школы и ВУЗа (+62%). Также по всей стране рост отмечен на педагогов по рукоделию (+39%), инструкторов по вождению (+36%) и тренеров по спорту и танцам (+31%).

Также по динамике спроса в Новосибирске в топе оказались услуги специалистов по рекламе (+22%) и косметологические услуги (+18%). Среди последних чаще жители страны интересовались СПА (+27%), тату, пирсингом и услугами парикмахеров (по +19%).