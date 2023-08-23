Цена вопроса 580 рублей: новосибирским первоклассникам школа предложила купить прописи

Родители одной из новосибирских школ пожаловались журналистам, что их обязали покупать прописи для первоклассников. Цена вопроса четырех тетрадей по двум предметам— 580 рублей. Сдать деньги предложили до пятницы.

— На собрании, которое было в начале лета, нам сказали, что прописи покупает школа. А день назад учитель сообщил, что бюджета школы на первые классы не хватило, поэтому нужно приобретать самим, — рассказала КП-Новосибирск мама одной из будущих первоклассниц.

Мамы и папы таким развитием событий сильно возмущены. А в школе сказали, что выхода нет — придется раскошелится.

— Денег на покупку прописей нет, хотя в прошлом году мы их приобретали. А в этом году пришлось подключать родителей. Департамент образования в курсе ситуации, — прокомментировали журналистам издания в школе.

А вот адвокат Михаил Спиридонов считает, что у родителей есть все шансы сэкономить семейный бюджет. Он рекомендует написать жалобы в районный департамент образования и прокуратуру. Потому что по закону «Об образовании» школа обязана обеспечивать учеников всеми необходимыми материалами, в том числе и прописями.

Ранее редакция рассказывала, как новосибирцам сэкономить на сборах в школу.