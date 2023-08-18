Синоптики пообещали погоду до +26 в Новосибирске

Во второй половине августа в Новосибирске уменьшится количество осадков и потеплеет до +26 градусов. Об этом сообщают синоптики различных сервисов о погоде.

По данным сайта Gismeteo, 19-20 августа обещают дожди, максимальная температура воздуха составит +21 градус.

21 августа ожидается похолодание до +13…+18, однако осадков не ожидается.

Однако осадки вернутся 22 августа, но потом до 26 августа будут солнечные дни, а воздух прогреется до +26.

По данным сервиса «Яндекс-Погода», 22 августа осадков не ожидается. Утром будет пасмурно, но к ночи небо прояснится.

31 августа, по данным всех сервисов, ожидается солнечным. Столбик термометра покажет до +20 градусов.

Напомним, что первое сентября будет тёплым и солнечным. В этот день воздух прогреется до + 17 °С. Дождей при этом не ожидается.

И если в День знаний с погодой новосибирцам повезёт, то далее горожан ждёт не очень оптимистичный прогноз. Температура будет понижаться. С 3 сентября начнутся дожди, и выше 20 градусов тепла уже ждать не стоит, предупреждает Gismeteo. По всей вероятности, бабьего лета в Новосибирске в сентябре в этом году не будет.

Ранее редакция сообщала о том, что с 16 по 18 августа в Новосибирске ожидается прохладная погода.