Синоптики рассказали, какая погода будет 1 сентября в Новосибирске

Последняя неделя августа порадует сибиряков комфортными температурами. Сайт Gismeteo.ru обещает, что солнышко заглянет и на школьные линейки.

Сегодня, 28 августа, температура будет достигать от +16 до +23. Отмечается, что на весь день небо закроют тучи, которые принесут дождь. Порывы ветра – 6 м/с.

Завтра, 29 августа, температура четь опустится и будет от +16 до +21. Дождя в этот день не предвидится, но будет облачно. Порывы ветра – 7 м/с.

В среду, 30 августа, воздух заметно прогреется до +21 и новосибирцы смогут насладится лучами солнца так, как весь день будет ясно. Порывы ветра – 6 м/с.

В четверг, 31 августа, температура останется прежней +24, но погода испортится будет облачно с возможным дождем. Порывы ветра – 7 м/с.

Зато на следующий день, 1 сентября, школьники смогут насладиться солнцем с чуть сниженной температурой в +23. Порывы ветра – 6м/с.

Первый выходной, 2 сентября, в Новосибирск солнце вновь спрячется за облаками, которые в свою очередь принесут дождь. Температура снизится еще на один градус, +22. Порывы ветра будут 6 м/с.

В воскресенье, 3 сентября, дождь с облачностью только усилится, но температура останется на своей отметке в +22. Отметим, что порывы ветра в этот день особенно сильны – 8м/с.

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