Синоптики рассказали, какая температура будет на этой неделе в Новосибирске

Новосибирцев ждет теплая неделя в середине ноября. Только к концу недели сибиряков ожидает похолодание. Об этом свидетельствуют данные с популярных погодных сервисов.

По данным сервиса «Яндекс Погода», самые теплые дни недели будут 16, 18 и 19 ноября. В эти дни температура поднимется от +5 до +6 градусов.

Синоптики прогнозируют на неделю пасмурную погоду. В понедельник и вторник, 13 и 14 ноября, будет идти небольшой дождь. Температура на все неделю не поднимется выше +3 днем.

Однако в конце недели, 19 ноября, планируется понижение температуры до -4.

Ранее редакция сообщала о том, что кормление сибирской рыси показал новосибирский зоопарк.