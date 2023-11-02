Синоптики рассказали, когда закончится снегопад в Новосибирске

Синоптики популярного сервиса прогноза погоды рассказали, когда в Новосибирске закончится снегопад.

По данным сервиса прогноза погоды «Яндекс-Погода», завершение активного снегопада не стоит ждать до 5 ноября. В этот день небольшой снегопад будет только утром и днем, в остальное время будет пасмурно.

В последующие дни снег будет выпадать в отдельные промежутки времени каждый день. Чаще всего это будет происходить в ночь из-за того, что в это время будет максимально низкая температура. А вот с 8 ноября осадки прекратятся. Увидеть белые хлопья новосибирцы смогут только после 4 декабря.

Ранее редакция сообщала о том, что уборочная техника приступила к работе в зимнем режиме в Новосибирске.