Уборочная техника приступила к работе в зимнем режиме в Новосибирске

На улицах Новосибирска нынешним утром техника начала убирать снег. Средний выход на линию — 252 машины. Об этом сообщил начальник департамента транспорта мэрии Константин Васильев. Всего к работе в зимних условиях подготовлено 366 единиц техники. Общее количество техники — почти 500 единиц.

— Часть техники находится на переоборудовании, часть в текущем ремонте. Мы приступили к работе в зимнем режиме, начали обработку дорог противогололедными материалами. Пока на подъездах и спусках мостовых сооружений, —добавил чиновник.

Он также уточнил, что к зиме подготовлена снегоплавильная станция и 14 площадок для временного складирования снега.

Ранее Васильев сообщал, что на технике будут работать 709 водителей и 170 механизаторов, 223 человека набраны в качестве дорожных рабочих. Также, по его словам, город дополнительно набирает рабочих на зимний сезон.

Напомним, в конце ноября 2022 года суд Центрального района удовлетворил иск городского прокурора Романа Сивака, обязав городское руководство приобрести 670 единиц уборочной техники.