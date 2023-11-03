Синоптики рассказали о погоде на выходные в Новосибирске

Популярный сервис погоды «Яндекс-Погода» предсказал, что ждет новосибирцев в ближайшие выходные. Мы тоже изучили прогноз.

В субботу, 4 ноября, будет небольшой снег, а температура достигнет +0. Скорость ветра с утра составит 6 м/с, а вечером — 4 м/с.

В воскресенье, 5 ноября, также ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха достигнет -4. Днем она поднимется до -2, а вечером составит -3.

6 ноября выпадет небольшой снег. Днем температура воздуха прогреется до -3. Скорость ветра достигнет 2-3 м/с.

Однако по данным «Единой дежурно-диспетчерской службы Новосибирска», порывы ветра 4 и 5 ноября будут достигать 17 м/с.

4 ноября температура опустится до -11, а днём воздух прогреется до +1.

На воскресенье, 5 ноября, температура днем и ночью будет одинаковой – -2..-4.

Ранее редакция сообщала о том, что зоопарк Новосибирска снял на видео манулов, которые радуются первому снегу.