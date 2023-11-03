Эксперты назвали необычные места, куда можно отправиться на ноябрьские праздники

В этом году россияне выбрали несколько необычных мест для отдыха на ноябрьских продолжительных праздниках, пишет RT со ссылкой на рейтинг, составленный сервисом OneTwoTrip. Среди них — Калмыкия, Индия и Узбекистан.

Калмыкия, которая считается центром российского буддизма, предлагает туристам посетить Золотую обитель Будды Шакьямуни. Чтобы остановиться в отеле на сутки, путешественникам придется заплатить 2,8 тыс. руб. в сутки. Именно такую сумму составляет средняя цена за номер.

Также популярностью у россиян пользуется Ингушетия, где можно прогуляться по старинным башенным комплексам, и на Мурманске, в котором туристов угощают арктической кухней, познакомиться с оленями и прокатиться на собачьих упряжках. А, если поспособствуют погодные условия, то можно увидеть северное сияние, а во время морской прогулки — китов.

Кроме того, многие соотечественники решили отправиться в узбекский город Самарканд, чтобы посетить мавзолеи Гур-Эмир и Шахи Зинда.

Немалой популярностью пользуется и индийский город Дели, где можно увидеть красный форт, Кашмирские ворота и рынок специй с 400-летней историей.

Ранее редакция сообщала, что жители Новосибирской области первыми в стране получили возможность отдохнуть в Мьянме.