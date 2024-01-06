Прокуратура начала проверку гололеда у метро на площади Ленина в Новосибирске

Решением проблемы гололеда на выходе из станции метро «Площадь Ленина» занята прокуратура Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Прокуратура установит ответственных лиц и при наличии оснований примет меры реагирования, — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что на этом месте не так давно пострадала сибирячка. Она поскользнулась и сломала себе ногу. Суд постановил выплатить ей компенсацию в размере полумиллиона рублей. Средства будут взяты у мэрии.

Ранее редакция сообщала о том, что юрист из Новосибирска дал советы, как возместить ущерб здоровью из-за гололёда.