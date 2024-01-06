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Прокуратура начала проверку гололеда у метро на площади Ленина в Новосибирске

  • 06/01/2024, 16:41
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Прокуратура начала проверку гололеда у метро на площади Ленина в Новосибирске
Прокуратура установит ответственных лиц.

Решением проблемы гололеда на выходе из станции метро «Площадь Ленина» занята прокуратура Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Прокуратура установит ответственных лиц и при наличии оснований примет меры реагирования, — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что на этом месте не так давно пострадала сибирячка. Она поскользнулась и сломала себе ногу. Суд постановил выплатить ей компенсацию в размере полумиллиона рублей. Средства будут взяты у мэрии.

Ранее редакция сообщала о том, что юрист из Новосибирска дал советы, как возместить ущерб здоровью из-за гололёда.

Фото: Юлия Данилова

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : проверка площадь Ленина гололед у метро


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