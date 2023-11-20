Синоптики снова пообещали потепление в Новосибирске

После ураганного ветра в минувшие выходные в Новосибирске установилась морозная погода. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Сергей Куценко. По его словам, температура по ночам будет опускаться до -11 градусов.

— Следующее потепление ждем через три дня. К выходным температура поднимется до 0-+2 градусов, ожидаем осадки в виде снега, сильную гололедицу, ветер восточный и юго-восточный 2-9 метров в секунду, — отметил Куценко. — Чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеоусловиями, маловероятны.

По данным Яндекс.Погоды, до 19 декабря температура днем в Новосибирске будет варьироваться от 0 до – 11 градусов. Пока самые холодные дни в ближайшие 30 дней — 3 и 12 декабря.

Для сравнения, по усредненным данным за 10 лет, 20-23 ноября температура варьировалась от -13 до -18 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что ураган оставил без света 137 населенных пунктов в Новосибирской области.