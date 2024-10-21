Стала известна причина пожара, в котором погибли мать с детьми под Новосибирском

Установлена предварительная причина пожара, в результате которого в Новосибирской области погибли мать и двое её детей. Напомним, что трагедия произошла в посёлке Посевная 17 октября.
Как сообщил на оперативном совещании первый заместитель начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. По словам специалистов, очаг возгорания находился над газовой плитой на кухне.
— Не исключаем детскую шалость, — уточнил Лебедев.
С 14 по 20 октября в Новосибирске произошло 69 пожаров. Из них 15 — в жилом секторе, в результате одного пожара пострадал человек.
По данным департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска, в субботу, 19 октября, в городе было зафиксировано шесть пожаров. В результате всех этих происшествий было повреждено имущество.
Ранее редакция сообщала о том, что два ребенка и женщина погибли в пожаре под Новосибирском.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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