Стала известна причина пожара, в котором погибли мать с детьми под Новосибирском

Установлена предварительная причина пожара, в результате которого в Новосибирской области погибли мать и двое её детей. Напомним, что трагедия произошла в посёлке Посевная 17 октября.

Как сообщил на оперативном совещании первый заместитель начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Евгений Лебедев, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём. По словам специалистов, очаг возгорания находился над газовой плитой на кухне.

— Не исключаем детскую шалость, — уточнил Лебедев.

С 14 по 20 октября в Новосибирске произошло 69 пожаров. Из них 15 — в жилом секторе, в результате одного пожара пострадал человек.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска, в субботу, 19 октября, в городе было зафиксировано шесть пожаров. В результате всех этих происшествий было повреждено имущество.

Ранее редакция сообщала о том, что два ребенка и женщина погибли в пожаре под Новосибирском.