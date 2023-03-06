Системообразующим предприятиям выделят дополнительные средства на льготные кредиты

По словам главы правительства Михаила Мишустина, это решение позволит не менять утвержденные льготные ставки до конца действия договоров сроком до одного года. Мера коснется почти 800 предприятий-заемщиков.

Напомним, что в прошлом году российское правительство запустило программу кредитной поддержки системообразующих организаций, действующих в сфере промышленности и торговли. Из бюджета на эти цели были выделены существенные ресурсы, которые дали возможность банкам предложить предприятиям льготные ставки по займам на пополнение оборотных средств.

— Мы помогли сотням компаний, которые имеют ключевое значение для нашей экономики, пройти наиболее сложный период после появления новых вызовов, — подчеркнул Мишустин. — И выделим еще около 21,5 миллиарда рублей на завершение этой программы.

Ранее редакция сообщала, что производители спортивного инвентаря и оборудования теперь тоже могут рассчитывать на господдержку.

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