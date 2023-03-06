Новосибирская область на 30-м месте в России по доступности бензина

Новосибирская область заняла 30-е место по доступности бензина марки АИ-92 в начале 2023 года, говорится в рейтинге, составленном «РИА Новости».

Объем бензина марки АИ-92, который можно купить за чистую среднюю зарплату в регионе за месяц составил 982 литра. В январе цена бензина за литр составила 45,81 руб. Его стоимость за год выросла на 0,1%.

Больше всего бензина за среднюю зарплату можно купить в Ямало-Ненецком автономном округе (2685 литров) и в Москве (2219 литров). Меньше всего — в Ингушетии (586 литров в месяц). Также в число регионов с самым недоступным бензином вошли Чечня (597 литров) и Кабардино-Балкарская республика (620 литров).

Согласно рейтингу, в среднем по России стоимость бензина снизилась за год на 0,9% и составила 47,18 руб. за 1 литр. Жители страны могут позволить на средние зарплаты купить 1166 л топлива в месяц.

Напомним, на протяжении нескольких лет Ассоциация независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» поднимала вопрос о нелегальной торговле горюче-смазочными материалами (ГСМ) в регионе. Незаконные передвижные мобильные заправки, располагающиеся на центральных улицах Новосибирска, на местах бывших постов ГИБДД никем не контролируются, что позволяет им торговать суррогатным топливом.

1 февраля 2023 года председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нелегальной торговли бензином в Новосибирске. На днях суд в Новосибирске впервые запретил продавать топливо на нестационарной АЗС.

Ранее редакция сообщала, что в Иркутск и Красноярск будут поставлять нефтепродукты по льготному тарифу.