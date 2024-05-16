Систему видеонаблюдения и видеоаналитики улучшат в Новосибирской области

ГБУ «Центр информационных технологий Новосибирской области» ищет подрядчика, который выполнит работы по расширению программно-аппаратного комплекса «Система видеонаблюдения и видеоаналитики Новосибирской области» (ПАК СВНВА НСО) центра обработки данных правительства Новосибирской области. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен организовать поставку серверов (суммарно около 38), оборудование к ним, а также программное обеспечение.

— Результат исполнения контракта не должен приводить к нарушению прав третьих лиц при использовании заказчиком поставляемого и устанавливаемого исполнителем программного обеспечения, а также не должен приводить к необходимости дополнительных финансовых затрат заказчика на приобретение, аренду или другое использование каких-либо лицензий. При использовании исполнителем для исполнения Контракта проприетарного ПО исполнитель передает все неисключительные (пользовательские) права заказчику в бессрочное пользование, — говорится в документации.

Оборудование должно быть новым, не раньше 2023 года выпуска.

Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с даты подписания акта о приемке оказанных услуг.

Вся система вместе с оборудованием должна быть поставлена в течение 126 дней с момента заключения контракта.

Начальная цена контракта — 354,983 млн рублей. Источник бюджета — средства бюджетных учреждений (средства областного бюджета).

Напомним, в Новосибирске установлено более 300 камер, подключенных к биометрической системе «Визирь». Они расположены на объектах транспортной инфраструктуры и местах массового скопления людей (стадионы, вокзалы, аэропорт и прочие). К единому информационному пространству, куда поступают данные со всех видеокамер, подключены и правоохранительные органы.

Ранее редакция сообщала, что одна камера «выписывает» в год около 16 тысяч штрафов автовладельцам в Новосибирске.