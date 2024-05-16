Центр беспилотных авиационных систем создадут в Новосибирской области

В Новосибирской области планируется создать центр беспилотных авиационных систем.

Как говорится в распоряжении губернатора Андрея Травникова, центр будет заниматься формированием и управлением имущественным комплексом для реализации проектов.

Одними из ключевых участников проекта станут Новосибирский государственный технический университет и Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина.

Применение беспилотных летательных аппаратов в регионе имеет большой потенциал. В будущем эти «труженики» неба будут востребованы в различных сферах.

Ранее редакция сообщала о том, что пять компаний готовы производить беспилотники в Новосибирске.