Центр беспилотных авиационных систем создадут в Новосибирской области

В Новосибирской области планируется создать центр беспилотных авиационных систем.
Как говорится в распоряжении губернатора Андрея Травникова, центр будет заниматься формированием и управлением имущественным комплексом для реализации проектов.
Одними из ключевых участников проекта станут Новосибирский государственный технический университет и Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина.
Применение беспилотных летательных аппаратов в регионе имеет большой потенциал. В будущем эти «труженики» неба будут востребованы в различных сферах.
Ранее редакция сообщала о том, что пять компаний готовы производить беспилотники в Новосибирске.
Источник фото: правительства Новосибирской области / Автор — пресс-службы
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