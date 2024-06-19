Систему водоотведения построят на нескольких улицах Советского района Новосибирска

Прокуратура Советского района выявила несколько улиц на которых скапливается талая и дождевая вода.

В ходе проверки было выявлено, что на некоторых участках дорог, расположенных на улицах Кутателадзе, Варшавской, Энгельса и Бердском шоссе, скапливается большое количество талых и дождевых вод из-за отсутствия ливневой канализации. Это приводит к разрушению дорожного покрытия и придомовых территорий, а также создаёт угрозу безопасности дорожного движения.

Прокуратура обратилась в суд с исками, требуя обязать департамент транспорта Новосибирска и МП «Метро МиР» построить на этих участках дорог системы водоотведения.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Прокуратура контролирует фактическое исполнение решений суда.

Ранее редакция сообщала о том, что ливень и град обрушился на Новосибирск.