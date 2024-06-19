В суд направлено дело лжесотрудников банка, обвиняемых в мошенничестве, в Новосибирске

Завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества трех жительниц Новосибирска.

В ходе предварительного расследования было установлено, что три жительницы Новосибирска в возрасте от 21 до 30 лет с апреля по май 2023 года обманывали клиентов банков. Они звонили клиентам, которые оставили заявки на кредит, представляясь сотрудниками банка.

Подсудимые сообщали, что кредит уже одобрен, и просили перечислить деньги под предлогом оплаты дополнительных услуг. Для совершения звонков они использовали автомобиль одной из соучастниц, который служил им в качестве кол-центра.

В начале августа 2023 года они были задержаны.

— В ходе следствия установлены 11 потерпевших — это жители Воронежской, Томской, Липецкой и Орловской областей, Республик Татарстан, Башкирия, Крым, Калмыкия, Забайкальского и Краснодарского краев. Общая сумма ущерба составила более 280 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Арест был наложен на имущество обвиняемых на сумму более одного миллиона рублей.

В отношении одной из фигуранток дела была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в то время как двое других находятся под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направлено Ленинский районный суд.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске мужчина пытался взять 2 млн в кредит по чужому паспорту.